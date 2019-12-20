مصر... ارتفاع عدد ضحايا حادث قطار ميت غمر

ارتفع عدد ضحايا حادث تصادم قطار بسيارة في مدينة "ميت غمر" في محافظة الدقهلية المصرية إلى 9 أشخاص.

أعلن مصدر طبي لصحيفة "المصري اليوم" أن ارتفاع عدد ضحايا الحادث جاء بعد الإعلان عن وفاة إحدى المصابات في مستشفى ميت غمر المركزي، التي كانت تخضع فيه للعلاج.

وقال المصدر إن هبة حامد محمد محمد، 40 سنة، لفظت أنفاسها الأخيرة متأثرة بإصابتها بكسر في الحوض وكسر في الفخذ الأيسر وارتجاج بالمخ، ومن قبلها بنحو ساعتين توفت الطفلة ملك سليمان الكواوي، 4 سنوات، متأثرة بإصاباتها بتجمع دموي بالرأس وكدمه بالعين، وبعد إجراء جراحة استئصال طحال ورتق بالحجاب الحاجز وكدمات وكسر بالترقوة والعضد الأيسر.

وأضاف أن المصابة بيان أمجد محمد حسن، 15 سنة، خرجت للتحسن في حالتها، بينما مازالت شروق سليمان الكواوي، 20 سنة، تخضع للعلاج.

يذكر أن اللواء فاضل عمار، مدير أمن الدقهلية، كان قد تلقى إخطارا من اللواء سيد سلطان مدير المباحث، بورود بلاغ لمأمور مركز ميت غمر، مساء الخميس، باصطدام قطار بسيارة ميكروباص "فان" عند مزلقان الصوفي على طريق الزقازيق- ميت غمر.