انفجار هائل في مستودعات الذخيرة بمصراتة الليبية بعد استهدافها... فيديو

نشرت صحيفة "المرصد" الليبية مشاهد لانفجار مستودعات الذخيرة في مصراتة بعد استهدافها من قبل طيران الجيش الوطني الليبي يوم أمس.

ويمكن سماع أصوات الانفجارات ومشاهدة النيران والدخان في الفيديو، برغم وجود حركة سير شبه طبيعية في المكان.

وكان المتحدث باسم الجيش الليبي، أحمد المسماري، قد أعلن اليوم الجمعة، أن مقاتلات الجيش الوطني استهدفت مواقع عسكرية في مصراتة استخدمت لتخزين الأسلحة والمعدات التركية.

وفي بيان نُشِرَ عبر صفحته بموقع "فيسبوك"، قال المسماري إن العمليات "ردا علي إعلان حكومة الوفاق المزعوم طلب الدعم اللوجستي والفني من تركيا".

وأضاف المسماري "نتج عن عملية الاستهداف الليلة تدمير كامل قدرات العدو في عدة مواقع عسكرية في مصراتة، ونتج عنها انفجارات متتالية دلت علي حجم المخزون العسكري التركي فيها وقد عادت مقاتلاتنا لقواعدها سالمة".

ودعا المسماري "حكماء مصراتة أن يقدموا مصلحة أمنها وسلامتها على مصالح المتطرفين"، مشيرا إلى أنه "لن يتم استهداف المنسحبين من طرابلس ومصراتة لمدة 3 أيام فقط".

وأشار المتحدث باسم الجيش الليبي إلى أن "الحرب خيارا أجبرنا عليه لتحرير ليبيا من هيمنة الميليشيات الإرهابية المؤتمرة بأوامر تركيا وقطر، وأجبرنا عليه لإعادة توحيد البلاد كاملة تحت قيادة وطنية ليبية واحدة تجنباً لمشاريع التقسيم والتجزئة إلا أنه وفي الوقت نفسه يحزننا ما نراه من قتلى".