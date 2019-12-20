السلطات السعودية تكتشف مستشفى يمارس أعمال غير قانونية

تمكنت قوات الأمن في مكة المكرمة، أمس الخميس، من ضبط آسيويين يديران مكانا في الخفاء، لاستقبال المرضى، وإجراء عمليات التنويم وتوليد وإجهاض النساء.

وكان رجال البحث والتحري بدوريات الأمن في مكة، رصدوا نشاطا ملحوظا حول أحد المنازل في حي الزهور، يتردد عليه أشخاص من جنسيات عديدة، بحسب صحيفة "سبق" السعودية.

وتولى رجال البحث مراقبة المكان، ليتضح من الرصد، أن المبنى عبارة عن مستشفى تديره عمالة من جنسية آسيوية لاستقبال المرضى، ونقل الدم وإجهاض النساء وتوليدهن.

وصدرت توجيهات قائد الدوريات الأمنية بمداهمة الموقع وضبط المخالفين، وبالفعل تمكن رجال الدوريات من محاصرة الموقع، وبالدخول إلى المبنى، وعثر داخله على نساء في غرف الإجهاض وركبت لهم مغذيات، بالإضافة إلى عدد من الرجال والأطفال منومين في غرف أخرى.

#مكة .. ضبط مبنى من دورين حولته عمالة إلى مستشفى للإجهاض والتنويم.https://t.co/unHjhAJoAg pic.twitter.com/wLOEmtXbeY — صحيفة سبق الإلكترونية (@sabqorg) December 19, 2019

كما عثرت السلطات السعودية، على معمل لطب الأسنان وأدوية وعلاجات ومحاليل طبية وثلاجة محفوظ فيها دماء أثناء القيام بعمليات الإجهاض ومخرج مخفٍ للهروب في حال تم ضبط الموقع.

وتم ضبط الأشخاص الذين يعملون في الموقع، وعددهم شخصان يحملان الجنسية الآسيوية، وتسليمهما بمحضر رسمي لشرطة الكعكية وتسليم المضبوطات لجهة الاختصاص.

ولفتت صحيفة "سبق"، إلى أن هذه هي المرة الثانية التي نجح فيها رجال دوريات الأمن في مكة في ضبط منزل في الحي نفسه، يستقبل النساء للإجهاض والتوليد، في أقل من شهر.

يشار إلى أن السلطات السعودية، تمكنت، أمس الخميس، من ضبط مصنع للخمور في منطقة عسير.