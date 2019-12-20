أمريكا تفاجئ السودان بإزالة اسمه من "قائمة سوداء"

فاجأت الولايات المتحدة، اليوم الجمعة، السودان برفع اسمه من إحدى "القوائم السوداء"، التي كانت الخرطوم فيها لأعوام متتالية.

أفادت وكالة "فرانس برس" بأن الولايات المتحدة أزالت السودان من القائمة السوداء لانتهاك "الحرية الدينية"، فيما أصدرت تحذيرات جديدة لنيجيريا وكوبا ونيكاراغوا.

وأشارت الوكالة إلى أن السودان الدولة الوحيدة، التي أزالتها الخارجية الأمريكية من القائمة السنوية، التي تضم "البلدان ذات الاهتمام الخاص"، التي تخضع لعقوبات، لأنها لم تحم الحرية الدينية بشكل أفضل.

جاء ذلك الإعلان، بعد زيارة قام بها رئيس الحكومة السودانية، عبد الله حمدوك، لإزالة العقوبات المفروضة على بلاده.

ووعد حمدوك في سبتمبر/ أيلول الماضي، بعقد مصالحة وطنية، بعد عقود من الحكم العسكري والصراع.

ولا يزال السودان ينتظر أن تزيل أمريكا اسمه من قائمة الدول الراعية للإرهاب، وهو التصنيف الذي أعاق بشدة الاستثمار في البلاد.

وضمت القائمة السوداء التي أعلنت عنها أمريكا، باكستان والصين والسعودية وإريتريا وإيران وميانمار وكوريا الشمالية وطاجيكستان وتركمانستان.

وقال مايك بومبيو وزير الخارجية الأمريكي في بيان: "لا ينبغي أن يكون هناك أي بلد أو كيان أو فرد، قادر على اضطهاد أي أشخاص بسبب معتقداتهم دون محاسبة".

وتابع قائلا "الحرية الدينية أولوية لإدارة الرئيس دونالد ترامب، وتصرفنا وفق مسؤولياتنا وسنواصل القيام بذلك".