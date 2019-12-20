بوغدانوف يبحث مع السفير السوري لدى روسيا الأوضاع في سوريا والشرق الأوسط

بحث مبعوث الرئيس الروسي إلى الشرق الأوسط ودول أفريقيا، نائب وزير الخارجية، ميخائيل بوغدانوف، مع السفير السوري في موسكو، رياض حداد، الأوضاع في الشرق الأوسط، وبشكل خاص في الجمهورية العربية السورية.

موسكو - سبوتنيك. وقالت الخارجية الروسية في بيان "جرى تبادل لوجهات النظر، فيما يتعلق بتطور الأوضاع في سوريا ومنطقة الشرق الأوسط ككل".

كما بحث الطرفان، الاستعدادات لاجتماع اللجنة الروسية السورية للتعاون التجاري والاقتصادي والعلمي والتقني، المقرر عقده في الفترة الممتدة من 23 وحتى 25 كانون الأول/ ديسمبر في موسكو.

هذا وكان نائب رئيس الوزراء الروسي، يوري بوريسوف، قد وصل في وقت سابق إلى العاصمة دمشق، في زيارة ليومين، عقد خلالها اجتماعا مع الرئيس السوري بشار الأسد، حيث بحثت قضايا ذات طابع تجاري واقتصادي، على رأسها تشغيل ميناء طرطوس الذي استأجرته روسيا، وخيارات الأفضليات الجمركية، لتصدير المنتجات الزراعية السورية إلى روسيا، وكذلك تصدير الحبوب الروسية إلى سوريا، ضمن إطار المساعدات الإنسانية.