حكومة الوفاق: قواتنا باتت قريبة من وسط مدينة ترهونة

أعلن رئيس أركان الحكومة الليبية في طرابلس محمد علي المهدي الشريف أن قوات حكومة الوفاق باتت قريبة من وسط مدينة ترهونة.

وبحسب "الأناضول"، قال رئيس أركان الحكومة الليبية:

"قواتنا باتت قريبة من وسط مدينة ترهونة".

وتتصدى الحكومة في طرابلس لحملة بدأها الجيش الوطني الليبي بقيادة حفتر منذ أشهر.

وكان المتحدث الرسمي للجيش الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر، اللواء أحمد المسماري، قال إن الجيش الليبي سيواجه الغزو التركي لليبيا بالقوة.

وأضاف المسماري، في مؤتمر صحفي مساء اليوم، إن "ميليشيات مصراتة تمهد الطريق لدخول الغزو التركي".

وتابع قائلا "نرفض الغزو التركي لليبيا وسنواجهه بالقوة، مشيراً إلى أن تركيا تحاول الدخول إلى ليبيا عبر موانئ مصراتة".