روسيا فقدت الرغبة بالعودة إلى "مجموعة السبع" ولديها أولويات أخرى

صرح نائب وزير الخارجية الروسية، سيرغي ريابكوف، متحدثًا عن احتمالات عودة روسيا إلى مجموعة السبع، بأن موسكو فقدت هذه الرغبة، بل ولديها الآن أولويات أخرى.

موسكو - سبوتنيك. وقال ريابكوف مخاطبا المشاركين في نادي "فالداي" الدولي للحوار:

"يهتم جميع الحاضرين من حين إلى آخر بأولئك الذين يسترشدون ببعض قادة وسياسيي البلدان المنتمين إلى مجموعة السبع فيما يتعلق بآفاق ما يسمونه عودة روسيا إلى مجموعة السبع ، وتجري مناقشة مختلف المعايير والشروط والشروط المسبقة وما إلى ذلك. وهذا ما يضحكني كثيرا لأنه ينتمي إلى سلسلة الأقوال المعروفة من أمثال "لقد زوجوني دون علمي". ولم يسأل أحد إذا ما كنا نود العودة إلى "السبعة".

يذكر أن مجموعة السبعة ("السبع الكبار") هي مجموعة تضم سبع كبريات دول العالم المتقدمة اقتصاديا، وهي الولايات المتحدة وألمانيا واليابان والمملكة المتحدة وفرنسا وإيطاليا وكندا.

لقد سبق وصرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأن مجموعة الثماني الكبار التي كانت تعمل بمشاركة روسيا ستكون أكثر فعالية من مجموعة السبع.

وفي معرض تعليقه على تصريحات ترامب صرح المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، لوكالة "سبوتنيك" بأن موسكو تركز على صيغ أخرى.