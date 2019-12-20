الجيش السوري يستأنف عملياته العسكرية لاستعادة طريق حلب - دمشق الدولي

استأنف الجيش السوري عملياته العسكرية في ريف إدلب لاستعادة السيطرة على طريق حلب - دمشق الدولي.

قال مصدر ميداني سوري لوكالة "سبوتنيك" إن "الجيش السوري بدأ عملياته من محورين، الأول في محور سنجار في ريف إدلب الجنوب الشرقي؛ والثاني، من محور الخوين التابعة لمعرة النعمان في ريف إدلب الجنوبي".

وتحدث المصدر عن "معارك عنيفة خاضها الجيش السوري ضد مسلحي تنظيم "جبهة النصرة" الإرهابي والفصائل المسلحة المتحالفة معها أسفرت عن وقوع قتلى وإصابات بين الجانبين".

وأضاف المصدر أن "الجيش السوري تمكن خلال هذه المعارك من السيطرة على قرى الخريبة وربيعة وشعرة العجاز على محور اسطبلات وعلى المحور الآخر استعاد الجيش قرى وبلدات سحال والرفة والبريصة والفرجة وتل الشيح وأم جلال وأبو حبة".

وتوقع المصدر أن يقوم الجيش بفتح محور جديد لمعاركه في المنطقة دون تحديد الوجهة.

وكان الجيش السوري قد بدأ ليلة أمس تمهيدا ناريا مكثفا في ريفي إدلب الجنوبي والجنوب الشرقي.