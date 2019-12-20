مصر... بيان بشأن أنباء عن تعرض كوكب الأرض لـ3 أيام مظلمة

كشف المركز الإعلامي لمجلس الوزراء المصري، حقيقة الأنباء بشأن تعرض كوكب الأرض لثلاثة أيام مظلمة نتيجة حدوث عاصفة شمسية هي الأكبر منذ 50 عاما.

وبحسب البيان "قام المركز بالتواصل مع المعهد القومي للبحوث الفلكية في مصر، الذي نفى تلك الأنباء".

وأكد المعهد أنه "لا صحة لتعرض كوكب الأرض لأيام مُظلمة نتيجة حدوث عاصفة شمسية".

وأوضح المعهد أنه "كثيرًا ما تتردد مثل هذه الأنباء بالتزامن مع قرب نهاية العام وبداية عام جديد".

وأضاف أنه "لم يتم رصد أي ظواهر غير طبيعية حتى الآن".

وأشار المعهد إلى أن "العواصف الشمسية ليس لها أية علاقة بإظلام الكوكب، وذلك لكونها ظواهر كونية طبيعية ليس لها تأثير خطير على كوكب الأرض".

وناشد المعهد وسائل الإعلام المختلفة ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي ضرورة توخي الدقة في نشر أخبار لا تستند إلى أي حقائق علمية وغير مُؤكدة من مصادرها الرسمية منعاً لإثارة بلبلة الرأي العام.