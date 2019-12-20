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23:05 20 ديسمبر/ كانون الأول 2019
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    رغد صدام حسين

    حفيدة صدام حسين تعلق على خطاب والدتها: جواب شافي

    © AFP 2019 / KHALED FAZAA
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    علقت حرير حسين كامل، حفيدة الرئيس العراقي الراحل، صدام حسين، على خطاب والدتها رغد، الذي ألقته اليوم الجمعة، تزامنا مع الذكرى الـ13 لوفاته.

    وأرفقت حفيدة صدام حسين، مقاطع من الخطاب، عبر حسابها الرسمي على موقع "إنستغرام"، وعقبت عليه: "خطاب والدتي رغد صدام حسين في الذكرى الثالثة عشرة لاستشهاد الرئيس الراحل صدام حسين.. وفيه جواب شافي لكل من اتهمنا أننا نركب الموجة".

    وتابعت: "تحية لروح الشهيد القائد وتحية لأرواح شهدائنا الأبرار الذين يستشهدون كل يوم دفاعا عن كرامة العراق والعراقي. ويا محلي النصر بعون الله".

    وكانت الابنة الكبرى لرئيس النظام العراقي السابق، رغد صدام حسين، اليوم الجمعة، 20 كانون الأول/ ديسمبر، قالت في كلمة لها بثتها بتسجيل صوتي، عبر صفحتها الرسمية في "تويتر"، وبيان تلقته مراسلة "سبوتنيك" في العراق، اليوم: "نحن لا نجتهد و لا نركب الموجة، نحن جزء مهم من تاريخ العراق، لنا ما لنا، وعلينا ما علينا، ونحن متأكدون من أننا سنبني عراقا أفضل، وأنظف، وستنتهي محنة العراق عاجلا بإذن الله، ولتبدأ مرحلة أخرى كما ينبغي لعراقنا العظيم".

    وأضافت رغد: "علينا ونحن نعيش هذا الظرف العصيب أن نستوعب أن لكل مرحلة أخطاءها فذلك أمر طبيعي، ليس في الحكم فقط، وإنما في كل مفردة من مفردات الحياة، وتجاربها الإنسانية".

    رغد صدام حسين توجه رسالة للمتظاهرين في العراق
    © Photo / Raghad Hussein
    رغد صدام حسين توجه رسالة للمتظاهرين في العراق
    وتداركت بتعبيرها، لكن أن تكون تجربة حكم ما، حالة ذل وهوان، وتبعية، وتراجع، وتخلف، وقتل فذلك أمر مرفوض ومدان، فلن يكون أي ممن تلطخت أيديهم بدماء العراقيين بمنأى عن الحساب العادل، فالشعب سيحاسب كل القتلة وسراق المال العام، وكل من فرط بكرامة العراقيين، وبسيادة بلدهم، وسيأخذ كل ذي حق حقه قانونا، وشرعا، ولن يقبل العراقيون بأقل من ذلك طال الزمن أم قصر".

    ووجهت رغد في كلمتها رسالة إلى المتظاهرين، خاطبتهم فيها: "إن تلاحمكم، وتكاتفكم سيسجلهما لكم التاريخ، والعالم بأسره بأحرف من نور، فحافظوا على ذلك بقوة، فكم هي جميلة وقفتكم في ساحات العز بأبهى الصور الحضارية، وأنتم تقارعون الطغاة، فلم يستدرجكم بطش أجهزة القمع، إلى الانحراف عن أهدافكم النبيلة في التغيير نحو الأفضل".

    وأكملت الابنة الكبرى لصدام حسين، في ختام كلمتها، إن ثورتكم أيها العراقيون تعيد إلى الذاكرةِ كلَ ما عاشه العراق من ألق عبر تاريخه الطويل، وأحبطتم، ورفضتم من خلالها كل المشاريع التوسعية في بلدِكم التي تهدف إلى تراجع مكانة العراق في عدة مجالات، وهي الخطوة اللازمة لإقامة نظام وطني مستقل، وعادل يسير بخطى ثابتة على طريق الحرية، والكرامة والتقدم، وهي تعبير عن إرادتكم في بناء عراق جديد قوي حر عزيز.

    وتعرض المتظاهرون في العاصمة بغداد، ومحافظات وسط وجنوبي البلاد، إلى عمليات قمع، واختطاف، وتغييب قسري، وحملات اعتقال واسعة النطاق، على يد جهات مسلحة بشكل مستمر منذ انطلاق الثورة الشعبية في مطلع أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، وحتى الآن.

    ويواصل المتظاهرون في بغداد، ومحافظات وسط وجنوب العراق، احتجاجاتهم للشهر الثالث على التوالي تحت المطر، وموجة البرد، ورغم استقالة رئيس الحكومة عادل عبد المهدي، مطالبين بحل البرلمان، ومحاكمة المتورطين بقتل المتظاهرين، وإجراء انتخابات مبكرة.

    وكانت حرير حسين كامل، حفيدة صدام حسين، طرحت كتابا بعنوان "حفيدة صدام"، والذي تناولت فيه  الكثير من أسرار بيت الرئيس الراحل ونساء العائلة والأخوات، كما أنها تروي من خلاله ذكرياتها مع جدها.

    وعن الكتاب، قالت حرير كامل لـ"سبوتنيك": "كتابي بعنوان حفيدة صدام… محتواه يشبه عنوانه… كل ما مررنا به كعائلة… من أيام جميلة، وصعبة ومن مشاكل وأسبابها…سلطت الضوء على الجانب المخفي لعائلتي بحيث يستطيع كل مهتم أن يفهم هذه العائلة بشكل اصدق… تمت طباعته على حسابي الخاص وتوزيعه من قبل دار العربية للعلوم، بدأت بكتابته قبل سنتين".

    يشار إلى أن حرير حسين كامل، هي ابنة رغد صدام حسين، والتي تزوجت حسين كامل عندما كانت بعمر 15 عاما، إذ كان زوجها ضابطا رفيعا مشرفا على صناعة الصواريخ بالعراق وبرنامج البحث النووي، في حين تزوجت أختها رنا، شقيق كامل، وكان هو أيضا مسؤولا رفيعا.

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    أخبارالعالم العربي, العالم العربي, مظاهرات العراق, رغد صدام حسين, العراق, صدام حسين
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