المفوضة السامية لحقوق الإنسان تعين عضوا جديدا في فريق الخبراء باليمن

أعلنت الأمم المتحدة، الجمعة، تعيين خبير كندي في فريق الخبراء البارزين المكلفين بالتحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان في اليمن.

القاهرة،- سبوتنيك. وقال المتحدث باسم مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، روبرت كولفيل، في بيان نشر على موقع المفوضية، إن المفوضة السامية ميشيل باشيليت، عينت الثلاثاء الدكتور أردي إميس من كندا عضوا جديدا في مجموعة الخبراء البارزين في اليمن.

وأوضح أن الدكتور أردي إميس سيحل محل العضو تشارلز غارواي (المملكة المتحدة)، الذي اضطر إلى التنحي لأسباب صحية.

وأشار إلى "إعادة تعيين العضوين السابقين الآخرين، الرئيس كامل الجندوبي (تونس)، وميليسا بارك (أستراليا)، في نفس اليوم".

وجدد مجلس حقوق الإنسان، في 26 سبتمبر الماضي، ولاية فريق الخبراء الدوليين والإقليميين البارزين لمدة عام آخر.

وسيقدم فريق الخبراء البارزين تقريرهم الثالث إلى مجلس حقوق الإنسان في سبتمبر/أيلول 2020.

وتتضمن ولاية الفريق، التحقيق في العديد من جرائم الحرب المحتملة من قبل مختلف أطراف الصراع في اليمن على مدى السنوات الخمس الماضية، بما في ذلك من خلال الغارات الجوية والقصف العشوائي والقناصة والألغام الأرضية، فضلا عن عمليات القتل التعسفية والاحتجاز والتعذيب والعنف الجنسي وإعاقة وصول المساعدات الإنسانية.