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    وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف يلتقي مع نظيره الأمريكي مايك بومبيو، 14 مايو/ أيار 2019

    بومبيو ونظيره الألماني يناقشان مواجهة واشنطن لـ "التيار الشمالي-2"

    © Sputnik . Ekaterina Lyzlova
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    ناقش وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، ونظيره الألماني هايكو ماس، يوم الجمعة، عددا من القضايا خلال محادثة هاتفية، بما في ذلك العقوبات الأمريكية المقبلة ضد مقاولي "التيار الشمالي-2".

    واشنطن - سبوتنيك. وجاء في بيان المكتب الصحفي لوزارة الخارجية الأمريكية: "ناقش وزير الخارجية بومبيو ووزير الخارجية ماس، مسائل التنسيق بين الولايات المتحدة وألمانيا بشأن عدد من القضايا العالمية والمعارضة الحازمة للولايات المتحدة لمواصلة بناء "التيار الشمالي-2".

    واشنطن لن تؤثر على تنفيذ مشروع التيار الشمالي-2
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    وكان بين القضايا التي أثارها الطرفان "الجهود الدولية الحالية لدعم الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة لتحقيق وقف لإطلاق النار في ليبيا والعودة إلى العملية السياسية".

    هذا وكان قد وافق مجلس النواب الأمريكي ولجنة الخدمات المسلحة في مجلس الشيوخ، يوم الثلاثاء المنصرم، على مشروع قانون الميزانية الدفاعية لعام 2020 بقيمة 738 مليار دولار، بزيادة 3 بالمائة من العام الحالي. وتتضمن الميزانية أموالا "لمواجهة روسيا" في مختلف المجالات وفرض عقوبات على "التيار الشمالي-2"، والمساعدة العسكرية لأوكرانيا.

    ويتضمن مشروع "التيار الشمالي-2" بناء خطين لأنابيب الغاز بطاقة إجمالية تبلغ 55 مليار متر مكعب من الغاز سنويا،  من الساحل الروسي عبر بحر البلطيق إلى ألمانيا. ومن المخطط اكتمال بناء المشروع في عام 2019، ويمر خط أنابيب الغاز عبر المياه الإقليمية أو المناطق الاقتصادية الخالصة لروسيا وفنلندا والسويد والدنمارك وألمانيا.

    انظر أيضا:

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