رئيس لجنة التحقيق: سنصدر بيانا بشأن فض اعتصام القيادة

كشف رئيس لجنة التحقيق في مجزرة فض الاعتصام، نبيل أديب، عن إصدار بيان رسمي اليوم بشأن ما توصلت إليه اللجنة حول سير التحقيق حتى الآن.

وأكد أديب ما نشرته صحيفة "كنداكة نيوز"، أن اللجنة ليس من مهامها توجيه الاتهام، وأنها "ليست محكمة".

وأوضح أديب أنه يرأس لجنة تحقيق جنائي وتحديد للمسؤوليات القانونية الجنائية عما حدث، مضيفا "لكن في حال وجدت اللجنة بينة تجاه أي شخص ستوجه له الاتهام".

وفيما يخص انتقادات أسر الشهداء للجنة والمطالبة بلجنة دولية، قال أديب: "أعلم ذلك"، مشددا على أنه يعمل للجهات العدلية وبإمكان أسر الشهداء تقديم اعتراضاتهم لها.

وأتم نبيل أديب "لن أدافع عن اللجنة أو عملي. وأشدد على أن اللجنة ستواصل عملها لأنها مفوضة بذلك".

وكانت إحصاءات لَوزارة الصحة السودانية قد أشارت إلى أن عدد القتلى في فض الاعتصام بلغ 61، بينما تؤكد اللجنة المركزية للأطباء السودانيين أن عدد القتلى وصل إلى 128 من الشباب المعتصمين.

المجلس العسكري أعلن تشكيل لجنته الخاصة للتحقيق في أحداث فض الاعتصام، مؤكدا أن خطة المجلس كانت تتمثل في تطهير منطقة كولومبيا باعتبارها بؤرة إجرامية، وأكد المجلس أن المسؤولين عن فض الاعتصام قد تم تحديدهم، متعهدا بمحاسبتهم.

ومنذ 21 أغسطس/ آب الماضي، يشهد السودان، فترة انتقالية تستمر 39 شهرا تنتهي بإجراء انتخابات، ويتقاسم السلطة خلالها كل من المجلس العسكري، وقوى "إعلان الحرية والتغيير"، قائدة الحراك الشعبي.

وتمنع وثيقة دستورية، تم توقيعها في 17 أغسطس/ آب الماضي، مشاركة حزب الرئيس المعزول "المؤتمر الوطني"، في الحياة السياسية السودانية، طيلة الفترة الانتقالية البالغة 39 شهرا.