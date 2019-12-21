تعرض 3 منشآت نفطية سورية لاعتداءات "إرهابية" بمدينة حمص

القاهرة – سبوتنيك. وقالت الوزارة في بيان، صباح اليوم السبت "اعتداء إرهابي ممنهج ومتزامن على ثلاثة من منشآتنا النفطية"، موضحة أن هذه المنشآت هي "مصفاة حمص، ومعمل غاز جنوب المنطقة الوسطى، ومحطة الريان للغاز".

وأضافت الوزارة أن "الاعتداء تسبب بأضرار في بعض الوحدات الإنتاجية، وعلى الفور باشرت فرق الإطفاء العائدة لوزارة النفط بمؤازرة وحدات إطفائية لإطفاء النيران وبدأت الورش الفنية بعمليات الإصلاح".

وقال مدير مصفاة حمص، وفقا لما نقلته هيئة الإذاعة والتلفزيون السورية "تضررت وحدة لإنتاج الغاز وتم إخماد الحرائق وإصلاح الأضرار"، موضحا "جهود الفنيين تتواصل لاستمرار عمل مصفاة حمص".

كانت الوزارة أعلنت الأسبوع الماضي إضافة مليون متر مكعب من الغاز إلى طاقتها الإنتاجية، بعد إدخال بئري "شريفة 2" و"شريفة 104"، في مدينة حمص، إلى شبكة الإنتاج، ووصلهما بمحطة غاز قمقم.

وفي أيلول/ سبتمبر الماضي أعلنت دمشق إعادة تشغيل حقل "أراك الشرقي" للغاز الذي توقف عن العمل في عام 2011 بسبب الأحداث في البلاد، مؤكدة "تمكن العاملين الفنيين من تشغيل حقل أراك الشرقي -2 الذي توقف عن العمل في عام 2011 ".

وتعاني سوريا، منذ آذار/مارس 2011، نزاعا طويلا تقوم خلاله القوات الحكومية بمواجهة جماعات مسلحة، وتنظيمات إرهابية.