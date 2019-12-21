الجيش اليمني يستعيد مواقع في شمال صعدة بعد مواجهات مع "أنصار الله"

أعلن الجيش اليمني التابع للحكومة الشرعية، اليوم السبت، السيطرة على مواقع جديدة تابعة لجماعة أنصار الله "الحوثيين"، في محافظة صعدة الحدودية مع السعودية.

القاهرة ـ سبوتنيك. ونقلت وكالة الأنباء اليمنية "سبأ" التي تبث من الرياض، عن قائد محور أزال قائد اللواء 102 خاصة العميد ياسر الحارثي، قوله إن "قوات الجيش نفذت أمس الجمعة، عملية هجومية نوعية مسنودة بمقاتلات التحالف، على مواقع تمترس الحوثيين في باقم شمال صعدة، سيطرت خلالها على التباب والمرتفعات الجبلية الواقعة بين غرب سلسلة جبال الطير والجوهرة شرق مركز المديرية".

وأكد العميد الحارثي "مقتل عشرات الحوثيين بينهم أركان حرب اللواء /103/ التابع لهم، وجرح آخرين خلال العملية، علاوة على أسر 3 عناصر من الحوثيين بينهم قناص بكامل عتاده، واغتنام الكثير من الأسلحة الخفيفة والمتوسطة وإعطاب مدرعة والسيطرة عليها".

في سياق متصل، اتهمت القوات اليمنية المشتركة التابعة للحكومة الشرعية، يوم الجمعة، جماعة أنصار الله "الحوثيين"، بـ "التصعيد العسكري الخطير" من خلال شن قصف صاروخي ومدفعي على مواقعها في محافظة الحديدة غرب اليمن.

وقالت ألوية العمالقة العاملة ضمن القوات المشتركة، عبر مركزها الإعلامي، إن "الحوثيين أطلقوا عددا من صواريخ الكاتيوشا وقذائف الهاون عيار 82 ملم، على مناطق شرق مديرية الدريهمي جنوب الحديدة".