السودان: النيل مصدر حياة مصر.. ومن حق إثيوبيا إقامة السدود

صرح ياسر عباس، وزير الموارد المائية والري السوداني، بأن "النيل هو مصدر حياة مصر، كما أن السودان تُقر بحق إثيوبيا في استغلال مواردها المائية، وإقامة السدود بهدف التنمية.

وأوضح عباس: "يتعين علينا أن نؤكد على استغلال مياه النيل بشكل عادل، دون ضرر لأي طرف، فهناك كمية كافية من مياه النيل لنستخدمها بترشيد وحكمة، على نحو تعاوني لخدمة شعوبنا".

ورحب عباس، في كلمته في افتتاح جلسة مفاوضات سد النهضة في الخرطوم اليوم السبت، بالوفود المشاركة في الاجتماعات، لافتا إلى أن " السودان كدولة مطلة على النيل دائما تحاول أن تطبق مبادئ قانون المياه الدولي المتعلق بالاستغلال العادل لموارد النهر، دون إلحاق ضرر بأي من الدول المتشاطئة الأخرى"، بحسب بوابة الأهرام الإلكترونية.

وقال: "خضنا جولات عديدة من المفاوضات خلال السنوات الماضية، وفي هذا الاجتماع يحدوني أمل كبير في إجراء مناقشات مباشرة حول القضايا الرئيسية المتعلقة بالملء الأول لبحيرة السد، وقضايا أخرى، وأيضا الحد الأدنى من تدفق المياه للملء، وتدفقات المياه خلال فترات الجفاف المختلفة، وآليات التنسيق بين الأطراف".

وكان الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، قد تحدث في وقت سابق عن المستجدات التي وصلت إليها مسألة سد النهضة الأثيوبي ومفاوضات الجانب المصري معه.

وقال السيسي خلال حواره مع وسائل الإعلام العالمية بمنتدى الشباب بشرم الشيخ يوم الإثنين، "إن مصر لديها مسارا فيما يتعلق بسد النهضة"، وفقا لصحيفة "الأهرام" الرسمية المصرية.

وأشار إلى "أنه لو لم يتم التوصل لاتفاق في 15 يناير المقبل، فسيكون هناك طرف رابع كوسيط"، وأضاف السيسي ردا على سؤال حول التصريح المنسوب لرئيس الوزراء الإثيوبي بتجييش مليون شخص للحرب دفاعا عن سد النهضة، قائلا: "يجب أن يعي الجميع أن مواردنا لا تهدر في اقتتال، بل تنفق في التنمية".