تركيا بانتظار دعوة من السراج لـ"اتخاذ الخطوات المقبلة"

أعلن فؤاد أوقطاي، نائب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أن أنقرة مستعدة لتقييم ما يلزم اتخاذه من إجراءات، في حال ورود طلب من "الأشقاء الليبيين"، في إشارة إلى إمكانية إرسال تركيا قوات إلى ليبيا في حال تلقي طلب رسمي.

جاء ذلك في كلمة خلال ملتقى للتجارة والتعاون بمدينة إسطنبول اليوم السبت.

وقال أوقطاي بحسب ما نقلته وكالة "الأناضول" التركية: "سنواصل حماية حقوق ومصالح بلادنا وجمهورية شمال قبرص التركية شرق المتوسط".

وأشار إلى أن جميع السيناريوهات والخطط التي لا تضم تركيا، باءت بالفشل في المنطقة واحدة تلو الأخرى، "بفضل موقفنا المناصر للحق والحقيقة".

وتابع أوقطاي "وجهنا ضربات موجعة ضد الإرهاب في المنطقة بعمليات درع الفرات وغصن الزيتون ونبع السلام، رغم جميع التهديدات بفرض العقوبات علينا".

يذكر أنه في 27 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، وقع أردوغان، وفائز السراج، رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الليبية، مذكرتي تفاهم تتعلقان بالتعاون الأمني والعسكري، وتحديد مناطق الصلاحية البحرية، بهدف حماية حقوق البلدين المنبثقة عن القانون الدولي.