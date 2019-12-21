بعد توقف لسنوات... شرم الشيخ تستقبل أولى الرحلات "الشارتر" الفرنسية

استقبل مطار شرم الشيخ الدولي، اليوم السبت، أولى رحلات الطيران الشارتر العارض، قادمة من مطار شارل ديغول الفرنسي، وعلى متنها 137 سائحا، بعد توقف دام لسنوات.

وكان في استقبال الرحلة، المسؤولين بمطار شرم الشيخ، وبعض المسؤولين في هيئة تنشيط السياحة بجنوب سيناء، وعزت عبدالله، بالإضافة لممثلي شركة ميتنج بوينت بجنوب سيناء، وكيل شركة FTI بشرم الشيخ.

وجرى استقبال السائحين بالورود والهدايا التذكارية، والكتيبات والنشرات السياحية باللغة الفرنسية.

ووفقا لمسؤولي شركة ميتنج بوينت، إن شركة FTI تسير رحلتين أسبوعيا، إحداهما من مطار شارل ديغول الفرنسي، والثانية من مطار بازل السويسري.

وأوضح أن الشركة في تسيير أولى رحلات الطيران الشارتر الأسبوعية اليوم من مطار شارل ديغول الدولي إلى شرم الشيخ، ومن المقرر أن تستمر حتى 17 أبريل/نيسان 2020.

يذكر أن مطار شرم الشيخ الدولي، استقبل أول أمس الخميس، أولى الرحلات السياحة الإنجليزية، وعلى متنها 167 سائح، بعد حظر دام لـ 4 سنوات.