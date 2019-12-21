العراق... تحالف "البناء" يعلن تقديم مرشحه لرئاسة الحكومة للرئيس

أعلن تحالف "البناء" في العراق بزعامة هادي العامري، اليوم السبت، تقديم مرشحه لتولي منصب رئيس الحكومة العراقية الجديد إلى رئيس الجمهورية برهم صالح خلفا لرئيس الوزراء المستقيل عادل عبد المهدي.

بغداد- سبوتنيك وقال القيادي في التحالف، محمد سالم الغبان، في مؤتمر صحفي مشترك مع أعضاء تمثل باقي كتل التحالف، "اجتمعنا لنؤكد توجيهات المرجعية للإسراع في تشكيل الحكومة وإقرار قانون الانتخابات".

وأضاف "ندعو رئيس الجمهورية للالتزام بالتوقيتات الدستورية وأن يقدم مرشح الكتلة الأكبر"، مؤكدا "قدمنا اسم مرشحنا لمنصب رئيس مجلس الوزراء إلى رئيس الجمهورية".

وحول مشروع قانون الانتخابات البرلمانية العراقية أكد الغبان أن الجدل بشأن الدوائر الانتخابية سيحسم اليوم وسيصوت عليه في الانتخابات بجلسة البرلمان في يوم الاثنين.

وتفيد الأنباء بأن تحالف "البناء" رشح وزير التعليم العالي والبحث العلمي في حكومة تصريف الأعمال العراقية قصي السهيل لمنصب رئيس الحكومة المقبلة.

ولا يحظى السهيل بدعم تحالف "سائرون" (بزعامة مقتدى الصدر)، ولا من المتظاهرين في ساحات الاحتجاج الذين يرفضون تسلم أي شخصية عن الأحزاب والقوى السياسية هذا المنصب.

وأرجأ الرئيس العراقي برهم صالح تقديم اسم مرشح لشغل منصب رئيس الحكومة العراقية الجديدة إلى يوم غد الأحد، بعد تقديمه طلبا عاجلا إلى المحكمة الاتحادية تضمن تعريف الكتلة النيابية الأكبر في البرلمان العراقي بعد استقالة الحكومة.

وكان البرلمان العراقي قد أخفق، الأسبوع الماضي، في إقرار قانون الانتخابات التشريعية بسبب الخلافات حول بعض المواد أبرزها تحديد الدوائر الانتخابية في محافظات البلاد.