انفجار عبوتين ناسفتين في بغداد يصيبان 5 مدنيين

أفاد مصدر أمني عراقي ، اليوم السبت ، بإصابة خمسة مدنيين بجروح في انفجار عبوتين ناسفتين في منطقتي الشعلة والبياع ببغداد.

بغداد- سبوتنيك وقال المصدر، في تصريح لوكالة "سبوتنيك"، إن "عبوة ناسفة كانت موضوعة داخل دراجة نارية ضمن منطقة البياع انفجرت، ما أسفر عن إصابة مدنيين اثنين بجروح مختلفة".

وأضاف أن "عبوة ناسفة ثانية موضوعة داخل دراجة نارية بنطقة الشعلة انفجرت، ما أسفر عن إصابة ثلاثة مدنيين بجروح".