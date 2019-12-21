إليسا تعلق على أحداث لبنان مجددا: نهدم ما حاولنا نبنيه بالثورة

علقت الفنانة إليسا على حادثة كورنيش المزرعة والتي شهدت عمليات كر وفر بين المتظاهرين والجيش الذي حاول فتح الطريق.

وقالت إليسا في تغريدة على تويتر: "لما نرجع عا شوارع طائفية بدل عناوين وطنية، يعني عم نرجع نفقد اللي جرّبنا نبنيه بالثورة."

وتابعت بقولها: "ما صار الوقت نطلع من هاللغة يللي كل ما انوجدت عند حدا، ضعفتو بدل ما تقويه بوقت الشعب صار بمحل تاني كليا؟"

وأعلن الجيش في بيان أنه "بتاريخ 20 /12 /2019 وأثناء قيام دورية من الجيش بإعادة فتح طريق الناعمة لتسهيل حركة التنقل، أقدم عدد من المعتصمين على رشق عناصر الدورية بالحجارة، ما اضطر العسكريين إلى إطلاق النار في الهواء واستخدام القنابل المسيلة للدموع لتفريقهم، وقد فُتح الطريق جزئياً، ويتم العمل على إعادة فتحه كلياً.