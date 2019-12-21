إيران تعلن استئناف رحلات الزائرين إلى "العتبات المقدسة" في العراق

استأنفت إيران رحلات مواطنيها إلى العتبات المقدسة في العراق، وذلك بحسب ما أعلن مدير مكتب شؤون التخطيط لزيارة العتبات المقدسة في منظمة الحج والزيارة الإيرانية، صحبت الله رحماني.

ونقلت وكالة "فارس" الإيرانية عن رحماني قوله إنه تم إيفاد 58 قافلة إيرانية لزيارة العتبات المقدسة في العراق جوا خلال الشهر الأخير.

وقال رحماني إن قوافل الزائرين الإيرانيين إلى العتبات المقدسة في العراق، تمت جوا خلال الشهر الأخير عقب توقف دام شهر واحد.

وأضاف إنه "لا قلق من إيفاد الزائرين الإيرانيين إلى العتبات المقدسة في العراق برا لكنها لم تستأنف لحد الآن بسبب غلق منفذ مهران الحدودي مع العراق".

وتابع إن "المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني هو من يمتلك الصلاحية باتخاذ قرار حول استئناف رحلات الزائرين برا حيث سيتم البدء بها بعد نيل الموافقة".

وأشار إلى استئناف رحلات الزائرين الإيرانيين إلى سوريا، موضحا أن "هذه الرحلات استؤنفت منذ اسبوعين برعاية منظمة الحج والزيارة".

ولفت إلى أن "توافد الزائرين الإيرانيين إلى سوريا بهدف زيارة السيدتين زينب الكبرى ورقية عليهما السلام ضمن رحلات جوية تستغرق ثلاثة أو أربعة أيام".