السيسي يجتمع بوزير الدفاع وقائد سلاح البحرية

اجتمع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اليوم السبت، مع وزير الدفاع الفريق أول محمد زكي، وقائد القوات البحرية الفريق أحمد خالد، لاستعراض آخر المستجدات وأهم التدابير التي تتخذها القوات المسلحة لحماية الحدود البرية والبحرية، وتأمينها وإحكام السيطرة عليها.