مقتدى الصدر يوجه رسالة بشأن مرشح رئاسة الحكومة العراقية الجديدة

دعا زعيم التيار الصدري في العراق، مقتدى الصدر، كتلة البناء برئاسة هادي العامري إلى احترام إرادة العراقيين، وحقن الدماء.

وقال الصدر عبر حسابه على "تويتر": "السلام عليكم، أيها الإخوة في تحالف البناء، أيها الأخ قصي السهيل، احقنوا الدم العراقي، واحترموا أوامر المرجعية، واحترموا إرادة الشعب، واحفظوا كرامتكم".

وأضاف: "هذا خير لنا ولكم وللشعب، فالشعب هو الكتلة الأكبر".

السلام عليكم

أيها الاخوة في (كتلة البناء)

ايها الاخ (قصي السهيل)

احقنوا الدم العراقي

واحترموا اوامر المرجعية

واحترموا ارادة الشعب

واحفظوا كرامتكم

هو خير لنا ولكم وللعراق اجمع#الشعب_هو_الكتلة_الاكبر

المواطن

مقتدى الصدر — مقتدى السيد محمد الصدر (@Mu_AlSadr) December 21, 2019

وكان تحالف "البناء" في العراق بزعامة هادي العامري، أعلن أمس السبت، تقديم مرشحه قصي السهيل، لتولي منصب رئيس الحكومة العراقية الجديد إلى رئيس الجمهورية برهم صالح خلفا لرئيس الوزراء المستقيل عادل عبد المهدي.

وأرجأ الرئيس العراقي برهم صالح تقديم اسم مرشح لشغل منصب رئيس الحكومة العراقية الجديدة إلى اليوم الأحد، بعد تقديمه طلبا عاجلا إلى المحكمة الاتحادية تضمن تعريف الكتلة النيابية الأكبر في البرلمان العراقي بعد استقالة الحكومة.

وتشهد العاصمة العراقية بغداد وعدد من محافظات الوسط والجنوب موجة احتجاجات عارمة، تطورت في بعض الحالات إلى صدامات مع القوات الأمنية ما أدى إلى سقوط ما يقارب 500 قتيل وأكثر من 20 ألف جريح.