قائد ميداني: الجيش السوري يوسع نطاق سيطرته في ريف إدلب الجنوبي الشرقي

وسع الجيش السوري نطاق سيطرته في ريف إدلب الجنوبي الشرقي بعد سيطرته على قرى وبلدات جديدة.

دمشق - سبوتنيك. وقال قائد ميداني سوري لوكالة "سبوتنيك" اليوم الأحد إن: "الجيش السوري يواصل عملياته في ريف إدلب الجنوبي الشرقي في ظل معارك عنيفة يخوضها مع مسلحي تنظيم جبهة النصرة (الإرهابية المحظورة في روسيا) والفصائل المتحالفة معها".

وأضاف القائد الميداني أن: "الجيش السوري استعاد قرى البستان والحراكي وأبو شرجي شمال غرب تل دم والبرج شمال سرجة غربية، وتلتي حران غرب سرجة غربية وحمص غرب البرج".

كما أشار القائد الميداني إلى: "وقوع قتلى ومصابين في صفوف النصرة وحلفائها الذين تكبدوا خسائر في الآليات".

وكان الجيش السوري سيطر أمس على قريتي أم تينة وحران حيث عثر في الاخيرة على عربة مصفحة وجرار تابعين للنصرة.

كما تمكن الجيش السوري أمس من إحباط هجوم عنيف شنته النصرة على قرية الرفة التي سيطر عليها الجيش السوري أول أمس.

وبدأ الجيش السوري عملياته العسكرية في 19 كانون الأول/ ديسمبر الجاري، بهدف استعادة السيطرة على الطريق الدولي حلب- دمشق.