عودة أكثر من 900 لاجئ إلى سوريا في الــ 24 ساعة الأخيرة

أفاد المركز الروسي استقبال وتوزيع وإيواء اللاجئين في سوريا، بأن أكثر من 900 لاجئ سوري قد عادوا إلى أرض الوطن خلال الــ 24 ساعة الأخيرة.

موسكو-سبوتنيك. قال المركز في نشرة إعلامية بهذا الشأن "خلال الــ24 ساعة الماضية قد عاد 920 لاجئا إلى الجمهورية العربية السورية من أراضي الدول الأجنبية، من بينهم 298 لاجئا (بينهم 90 إمرأة و152 طفلا) من لبنان عن طريق معبري جديدة يابوس وتلكلخ بالإضافة إلى 622 شخصا (187 امرأة و317 طفلا) عادوا من الأردن عبر معبر نصيب الحدودي".

كما قامت الوحدات الفرعية التابعة لسلاح الهندسة العسكرية للجيش العربي السوري خلال الــ 24 ساعة الأخيرة بعملية تطهير الأراضي والأغراض من الألغام في دمشق وزمرين بريف درعا على مساحة 2.4 هكتار. وذلك بالإضافة إلى قيام الخبراء باكتشاف وتدمير 45 قطعة قابلة للانفجار.

وكان المركز قد أعلن في وقت سابق عن عودة 777 لاجئا إلى الجمهورية العربية السورية من أراضي الدول الأجنبية، بينهم 318 لاجئا (95 امرأة و162 طفلا) من لبنان عن طريق معبري جديدة يابوس وتلكلخ بالإضافة إلى 459 شخصا (138امرأة و234 طفلا).