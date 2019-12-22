تسجيل
12:22 22 ديسمبر/ كانون الأول 2019
مباشر
    بحث
    انطلاق مظاهرات مليونية يقودها طلاب العراق

    انطلاق مظاهرات مليونية يقودها طلاب العراق

    © Sputnik . Nazek Mohammed
    العالم العربي
    انسخ الرابط
    0 10
    تابعنا عبر
    https://cdnarabic1.img.sputniknews.com/images/104382/74/1043827464.jpg
    عربي - أخبار وآراء وراديو Sputnik
    https://arabic.sputniknews.com/arab_world/201912221043827619-%D8%A7%D9%86%D8%B7%D9%84%D8%A7%D9%82-%D9%85%D8%B8%D8%A7%D9%87%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D9%8A%D9%82%D9%88%D8%AF%D9%87%D8%A7-%D8%B7%D9%84%D8%A7%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82/

    وصل الملايين من طلبة المدارس، والجامعات، والمعاهد العراقية، اليوم الأحد، أول أيام الدوام الرسمي، إلى ساحات الاحتجاج في وسط العاصمة بغداد، ومحافظات وسط، وجنوب العراق، في ثورة شعبية كبرى تضاف للمستمرة منذ مطلع أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

    وأضرب الطلبة والطالبات، عن الدوام الرسمي، بعد تحشيدهم للثورة الطلابية المليونية عبر مواقع التواصل الاجتماعي، "فيسبوك، وتويتر، وأنستغرام"، منذ يوم أمس، لتغلق المدارس بأمر منهم حتى تحقيق المطالب باختيار رئيس حكومة جديد مستقبل وغير مشارك في حكومات ما بعد 2003.

    وتحول مسار خطوط نقل الطلبة الذين حرصوا على ارتداء الزي المدرسي "قميص أبيض، وبنطلون حبري، للشباب والصبيان، وثوب باللون النيلي، للفتيات، من مدارسهم، إلى ساحة التحرير، وسط بغداد، يحملون يافطات عديدة للمطالبة بتعديل الدستور، مع ارتفاع سقف المطالب إلى إقالة رئيسي الجمهورية، والبرلمان، بعد إقالة رئيس الحكومة.

    انطلاق مظاهرات مليونية يقودها طلاب العراق
    © AP Photo / Nazek Mohammed
    انطلاق مظاهرات مليونية يقودها طلاب العراق

    وشملت المظاهرات الطلابية، عموم محافظات وسط، وجنوب العراق، بأعداد مليونية، دفعت إلى تعطيل الدوام الرسمي في ذي قار، جنوبي العاصمة بغداد، وإغلاق الطرق في ميسان، وواسط، والديوانية، والبصرة، والمثنى، وكربلاء، والنجف، بالتزامن مع استمرار الثورة الشعبية القائمة حتى الآن، وردا على عمليات الاغتيال التي أخذت بالتزايد في تصفية المتظاهرين، والناشطين، والإعلاميين المشاركين في الاحتجاجات، على يد جماعات مسلحة تمارس مهامها بشكل علني في المدن المذكورة.

    وانقسمت المدارس في العراق، إلى المغلقة منذ انطلاق الثورة، وأخرى في دوام مستمر تارة، ومنقطع تارة أخرى بالاعتماد على تردي الأوضاع وغليان الشارع العراقي ضد تسويف المطالب، والعنف المفرط في تفريق المتظاهرين لاسيما في الشهرين الماضيين باستخدام أجهزة الأمن الرصاص الحي، وقنابل الغاز المسيل للدموع المخترقة للجماجم.

    انطلاق مظاهرات مليونية يقودها طلاب العراق
    © Sputnik . Nazek Mohammed
    انطلاق مظاهرات مليونية يقودها طلاب العراق

    وصدحت أصوات الطلاب المتظاهرين، الذين انطلقوا اليوم بثورتهم التي لم يشهدها العراق في تاريخه منذ نحو 60 عاما، ضد الفساد، وعمليات الاغتيال التي تلاحق المشاركين في المظاهرات، والتي لم يسلم منها حتى الأطفال حيث تم اغتيال عائلة مكونة من خمسة أفراد من بينهم ثلاثة أطفال في هجوم مسلح بمحافظة البصرة أقصى جنوب العراق، الأسبوع الماضي، والناجي الوحيد منها سوى طفلتهم البالغة من العمر عام واحد فقط.

    واندلعت الاحتجاجات الشعبية الواسعة في العاصمة بغداد، ومحافظات الوسط، والجنوب، منذ مطلع أكتوبر الماضي، في أكبر ثورة شعبية يشهدها العراق منذ الاجتياح الأمريكي وإسقاط النظام السابق الذي كان يترأسه صدام حسين، عام 2003.

    انطلاق مظاهرات مليونية يقودها طلاب العراق
    © Sputnik . Nazek Mohammed
    انطلاق مظاهرات مليونية يقودها طلاب العراق

    ويرفض المتظاهرون العراقيون، التخلي عن ساحات الاحتجاج التي نصبوا فيها سرادقات عديدة للمبيت على مدار 24 ساعة، يوميا، لحين تلبية المطالب كاملة، بمحاكمة المتورطين بقتل المتظاهرين، وسراق المال العام، وتعيين رئيس حكومة جديد من خارج الأحزاب، والعملية السياسية برمتها.

    وعلى الرغم من استطاعة المتظاهرين في العراق، إقالة رئيس الحكومة، عادل عبد المهدي، إلا أنهم يصرون على حل البرلمان، وتعديل الدستور، بإلغاء المحاصصة الطائفية، وإقامة انتخابات مبكرة لاختيار مرشح يقدم من الشعب حصرا.

    انظر أيضا:

    مقتدى الصدر يوجه رسالة بشأن مرشح رئاسة الحكومة العراقية الجديدة
    مقتل 4 من الشرطة العراقية وإصابة ضابط أثناء صد هجوم لـ"داعش" في صلاح الدين
    العراق... ائتلاف "الفتح" يكشف شروط تحالفه بشأن رئيس الوزراء الجديد
    الكلمات الدلالية:
    بغداد, العراق
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Facebookالتعليق بواسطة Sputnik
    الأخبار
    كل الأخبار
    كل الأخبار
    مولتيميديا
    فتيات يلتقطن صورة سيلفي خلال حفل أقيم بمناسبة رأس السنة في معهد كراسنودار الرئاسي العسكري في كراسنودار الروسية، 14 ديسمبر 2019
    بوتين يتحدث لأكثر من أربع ساعات... واختيار ملكة جمال العالم... صور الأسبوع من "سبوتنيك"
    الديمقراطيون الأمريكيون يتجنبون سبوتنيك وآر تي
    الديمقراطيون الأمريكيون يتجنبون "سبوتنيك" و"آر تي"
    إنفوجرافيك - الدول الأكثر نفوذا في 2019
    الدول الأكثر نفوذا في 2019
    تسجيل
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    Votre message a été envoyé!
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك
    تنبيهات موقع "سبوتنيك"

    تابع أخبار "سبوتنيك" من متصفحك

    الاشتراكعدم الاشتراك