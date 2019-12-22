الحويج: حكومة السراج سلمت سلطاتها لـ"العدوان التركي لاحتلال ليبيا"

وزير الخارجية اليوناني يصل إلى بنغازي ويلتقى رئيس الوزراء المؤقت عبد الله الثني ووزير الخارجية عبد الهادي الحويج

عبد الهادي الحويج: لا نريد لليبيا أن تساهم في زعزعة استقرار المتوسط أو أن تكون طرفا مع تركيا ضد قبرص واليونان ومصر

الحويج: توصلنا إلى اتفاق مع اليونان ومستمرون في العمل ضد حكومة السراج التي تدعم الميليشات والعدوان التركي السافر

يتبع...