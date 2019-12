نتنياهو: تصريحات وزير خارجية الإمارات نتاج جهودنا نحو التطبيع

I welcome the closer relations between Israel and many Arab states. The time has come for normalization and peace.



أرحب بالتقارب الذي يحدث بين إسرائيل والكثير من الدول العربية. لقد آن الأوان لتحقيق التطبيع والسلام. https://t.co/MdDd0q8Jh0