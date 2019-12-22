الأردن ينفي تعرض مواطنين لأي ممارسات سلبية قبل ترحيلهم من السعودية

نفت وزارة الخارجية الأردنية، أمس السبت، تعرض بعض المواطني الأردنيين لممارسات سلبية في المملكة العربية السعودية، قبل ترحيلهم للأردن.

وأوضحت الوزارة في بيان لها، إن قرار الإفراج عن المواطنين جاء لانتهاء مدة محكوميتهم، وعليه جاء قرار الإفراج عنهم وترحيلهم، نافية تعرض المفرج عنهم لأي ممارسات سلبية، بحسب صحيفة "الدستور" الأردنية.

ووفقا للصحيفة الأردنية، فان عدد المفرج عنهم يصل قرابة الثلاثة مواطنين، يتم ترحيلهم كل حسب انتهاء مدة محكوميتهم.

وقالت صحيفة "سبق" السعودية، اليوم الأحد، أن "وسائل التواصل الاجتماعي في الأردن، تداولت أخبارا عن إفراج السعودية عن 6 مواطنين أردنيين بعد انتهاء محكوميتهم؛ في قضايا مخدرات وإعادتهم إلى بلادهم بملابس داخلية".