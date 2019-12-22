تدمير ستة أنفاق سرية لتنظيم "داعش" في منطقة وادي حوران بالأنبار

أفصح مصدر أمني في قيادة حشد محافظة الأنبار، اليوم الأحد، عن تدمير ستة أنفاق سرية لتنظيم "داعش" بالحملة الأمنية التي تشهدها مناطق غربي الأنبار .

وأكد المصدر إن "قوة أمنية من قيادة عمليات الأنبار والفرقة السابعة مسنودة بقوة من الحشد العشائري وبدعم من طيران الجيش تمكنت من تدمير 6 أنفاق سرية بعملية دهم وتفتيش استهدفت منطقة وادي حوران غربي الأنبار، ضمن خطة تعقب خلايا التنظيم الاجرامي وأماكن اختباء أسلحتهم"، كما نقل موقع "السومرية".

وتابع المصدر أن "القوات الأمنية استولت أيضا على أسلحة متنوعة فيما قامت فرقة معالجة المتفجرات بإبطال مفعول الأسلحة المضبوطة دون وقوع أي إصابات في صفوف القوات الأمنية، مبينا أن "معلومات استخباراتية مكنت القوات الأمنية من الاستدلال على أماكن الأنفاق السرية وتدميرها لضمان عدم استخدمها مرة ثانية ".

وأطلقت القوات الأمنية فجر الخميس الفائت حملة أمنية استباقية استهدفت المناطق الصحراوية لمحافظة الأنبار.

ويقع وادي حوران، غربي محافظة الأنبار، التي تشكل وحدها ثلث مساحة العراق، غربا، والذي يمتد لمسافة 350 كلم من الحدود العراقية السعودية. ويقع قضاء القائم غربي الأنبار، بمحاذاة الحدود السورية.

وأعلن العراق، في ديسمبر/ كانون الأول 2017، تحرير كامل أراضيه من قبضة تنظيم "داعش" بعد نحو ثلاث سنوات ونصف من المواجهات مع التنظيم الإرهابي الذي احتل نحو ثلث البلاد معلنا إقامة ما أسماها "الخلافة الإسلامية".