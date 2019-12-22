5 ملايين سائح ليلة رأس السنة في دبي

أشارت التقارير الصادرة عن مؤسسات السياحية وشركات الطيران في الإمارة إلى استقبال دبي لخمسة ملايين مسافر خلال فترة ذروة أعياد رأس السنة الميلادية الأسبوع القادم.

وتم توثيق تلك الأرقام بناءا على ارتفاع الطلب على السفر لدبي ذهاباً وإياباً، وارتفاع معدلات الإشغال الفندقي إلى الحد الأعلى، كما ذكرت وكالة أنباء "الإمارات".

ولا شك أن دبي تصنف ضمن الوجهات العشرة الأولى للسياح على مستوى العالم خلال العام 2020، وتعد من أكبر عواصم السياحة حول العالم بناءا على تقييم شركة " Lonely Planet"، وذلك بناء على آراء فريق من المحررين والخبراء المتخصصين في قطاع السياحة والسفر.

#دبي وجهة سياحية لملايين الزوار خلال عطلة الميلاد ورأس السنةhttps://t.co/AwYXzp7q94 pic.twitter.com/a59Nwzbrak — Dubai | دبي (@DubaiTrends) December 22, 2019

​وتعتبر دبي مدينة عالمية بكل المقاييس بعمرانها الذي يجمع بين الحداثة والأصالة وبإطلالتها الساحرة على الصحراء العربية ومعالمها الفريدة ما يجعلها غنية ومتنوعة بحيث تحتضن مشاريع سياحية تعد الأضخم والأكثر تميزاً على مستوى العالم، منها على سبيل المثال أضخم نافورة راقصة، وأعلى مبنى في العالم الذي يتمثل في برج خليفة المكون من 163 طابقا.

ولدى دبي خيارات متنوعة على صعيد الفنادق التي تقدم لنزلائها كل سبل الراحة والرفاهية بما يتناسب مع مختلف الميزانيات، حيث يستمع نزلاء هذه الفنادق بأجواء الهدوء والاسترخاء التي توفرها الفنادق والمنتجعات الواقعة على شاطئ البحر فيما تقدم المنتجعات الصحراوية لزوارها من عشاق السفاري تجربة فريدة قد لا تتوافر في مكان آخر من العالم.

كما تمتلك دبي العديد من المشاريع البارزة التي ماتزال في طور التشييد والتي ستشكّل عند الانتهاء منها إضافة نوعية لمقومات الجذب السياحي لها، بما في ذلك موقع "إكسبو 2020 دبي"، وكذلك متحف المستقبل الذي يعدّ حاضنة فريدة من نوعها لاستكشاف مستقبل العلوم والتقنيات والابتكار بمفهوم جديد وتصميم مبتكر بتوظيف الخط العربي، وكذلك عجلة "عين دبي" التي يبلغ ارتفاعها أكثر من 250 متراً على جزيرة بلوواترز وتعد الأكبر في العالم.