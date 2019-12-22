تفاصيل "فشل" مهمة للموساد الإسرائيلي في دولة عربية

طريق جديد للتهريب

وذكرت صحيفة "هاآرتس" العبرية، مساء أول أمس، الجمعة، أنها كشفت عن تفاصيل تنشر للمرة الأولى تتعلق بعملية فاشلة نفذها جهاز الاستخبارات الإسرائيلي، الموساد، في دولة جيبوتي، كان الهدف منها نقل عشرات اليهود من إثيوبيا إلى إسرائيل، وذلك بعد 33 عاما من وقوعها.

وأفادت الصحيفة بأن قصة تهريب يهود إثيوبيا إلى إسرائيل، بدأت في العام 1986، للبحث عن طريق جديد ومختلف لتهريبهم، بعيدا عن المسار السابق والفاشل، والممثل في دولة السودان، حيث بدأت القصة من مقاطعة غوندار في إثيوبيا، حين زار المنطقة رجل مسن، بحثاً عن يهود من الفتيان والشبان الصغار من كلا الجنسين، ليكونوا جزءاً من تلك العملية السرية.

وأوردت الصحيفة أن الهدف هو نقل أبناء اليهود الإثيوبيين إلى إسرائيل إلى فرنسا ومنها إلى إسرائيل، عبر دولة جيبوتي العربية، حيث قاد العملية رجل مسن يدعى ديفيد، يعرف دروب الحدود بين جيبوتي وإثيوبيا، وسبق له القيام بعمليات تهريب يهود إثيوبيا عبر السودان إلى إسرائيل،

وأوضحت الصحيفة العبرية أن مسار التهريب يبدأ مشيا على الأقدام إلى جيبوتي المجاورة. وبمجرد أن تكون أوراقهم الرسمية جاهزة، سيسافرون جواً إلى باريس، ومن ثم نحو محطتهم الأخيرة، إسرائيل. وبأن خطة التهريب تتمثل في تهريب عائلات مكونة من 27 شخصا، لم يصل منهم سوى 23 شخصا إلى إسرائيل.

أوقات عصيبة

ونوهت إلى هذه المجموعة واجهت مشاكل وأوقات عصيبة على طول الطريق، لم تخلُ من عنف وحشي واستغلال جنسي والسجن في بعض الأحيان، ما ترك أفرادها يعيشون تبعات تلك الرحلة حتى هذا اليوم.

وأفادت بأن العملية الاستخباراتية الفاشلة التي تم الحفاظ على سريتها، آنذاك، لم يعلم بشأنها سوى أشخاص قليليون ضمن المؤسسة الدفاعية والسياسية الإسرائيلية، حتى أن وزير الخارجية، آنذاك، لم يعلم عنها شيئا. إلا أنها سرعان ما تحولت من "وعد" إلى "فشل"، وهو ما نتج عنه توقف محاولة تهريب اليهود الإثيوبيين إلى إسرائيل، عبر بوابة جيبوتي.

ولفتت الصحيفة إلى أن أفراد المجموعة الذين تم تهريبهم إلى إسرائيل، مروا في صحراء شاسعة في مدة وصلت إلى أسبوع تحت أشعة شمس شهر أغسطس/آب الحارقة، في وقت أجبروا على تحمل العطش والمرض، ومواجهة اللصوص والحيوانات المفترسة.

حالات اغتصاب

وأكدت الصحيفة أن إحدى المهاجرات أو اللاتي تم تهريبهن إلى إسرائيل عبر جيبوتي، قد تعرضت للاغتصاب أثناء السفر.

وفي سياق متصل، أزاحت قناة عبرية، في شهر أغسطس/آب الماضي، النقاب عن عمل جهاز الاستخبارات الإسرائيلي "الموساد" في قلب دولة عربية لهجرة يهود إثيوبيا.

وذكرت القناة العبرية الـ"13"، في الثاني من أغسطس/آب الماضي، أن جهاز "الموساد" الإسرائيلي عمل في قلب دولة السودان من لتهجير يهود إثيوبيا، على مدار أربع سنوات متواصلة.

وأفادت القناة بأن جهاز الموساد والاستخبارات الإسرائيلية وسلاح البحرية عملوا معا من أجل زرع عملاء للموساد في قلب السودان، إذ لم يكن لإسرائيل أي عملاء في هذا البلد العربي الإسلامي، معتبرة أن هذا العمل كان أحد الأهداف الرئيسة لجهاز الموساد نفسه.

ليس للموساد عملاء

وفي تقرير مصور، قالت مقدمة البرامج الإسرائيلية، آيالا حسون:

في قلب السودان، هذه الدولة العربية الإسلامية، وضع عملاء جهاز الموساد أنفسهم في مخاطرة كبيرة، خاصة وأنه لم يكن لنا عملاء فيها.

وأجرت القناة حوارا مع إفرايم هاليفي، رئيس جهاز الموساد الإسرائيلي السابق، جاء فيه أنه كان ضروريا زرع عملاء في السودان، وبأننا اخترقنا هذا البلد عبر البحر.

وأشارت القناة العبرية على موقعها الإلكتروني إلى أنها "أجرت خلال تحقيقها التلفزيوني من خلال سلسلة لقاءات مع عدد ممن شاركوا في تلك العملية التي استهدفت جلب يهود إثيوبيا، رغم أن إسرائيل تشهد حالة من التوتر مع يهود إثيوبيا".

محطة السودان

وجاء في التقرير المصور لقطات قديمة أثناء تهجير يهود إثيوبيا إلى إسرائيل عبر السودان.

ونقلت القناة العبرية على لسان داني ليمور، رجل الموساد وقائد العملية:

إن مئات المهاجرين اليهود ترجلوا لمئات الكيلومترات حتى وصلوا إلى الحدود السودانية، ولم يعلموا ما هو المصير الذي سينتظرهم خلال سيرهم في صحراء جرداء، وذلك كله مع الأخذ في الاعتبار الوضع في إثيوبيا، فقد كان آنذاك حالة من الفوضى، ولذلك سقطت إثيوبيا من خيارات الموساد لجلب اليهود من خلالها مباشرة".

وأوضحت القناة قائلة "في سنة 1979، تلقى رئيس الوزراء الإسرائيلي، مناحيم بيغن، القرار بجلب الجالية اليهودية من إثيوبيا إلى إسرائيل، حيث كانت تعيش إثيوبيا آنذاك في أزمة صعبة، وتشهد أحوالا من المجاعة والفقر والإرهاب، ومئات آلاف الإثيوبيين، ومن بينهم اليهود، هربوا من إثيوبيا إلى السودان الجارة لمخيمات اللاجئين".

قوارب مطاطية

وأضافت "أن قرار تهجير اليهود من إثيوبيا كان يحتاج إلى قرار عاجل وسريع وفي الوقت نفسه سري، إذ نحن نتحدث عن دولة عربية إسلامية، فكيف يمكن اختراقها لتهجير يهود إثيوبيا؟"

وقال الجنرال إيلان بوخريس، قائد قادة العملية الأول:

تم تهريب يهود إثيوبيا عبر قوارب مطاطية بارتفاع 12 مترا، كي يتمكنوا من الوصول إلى الشواطئ، رغم أن المنطقة التي أخذوا منها كانت بعيدة عن الشاطئ، لقد أتى هؤلاء اليهود من الصحراء، ولم يعرفوا ما هو البحر، ولم يدركوا ماذا تعني المياه المالحة".

وأشارت القناة العبرية عبر تقريرها المطول إلى أن عملية تهجير اليهود من إثيوبيا إلى السودان، بدأت في العام 1979، أثناء مرور إثيوبيا بحالة من الإرهاب والفوضى.

ونقلت القناة العبرية، آنذاك، على لسان يولا ريتمان، عميلة الموساد حول تفاصيل العملية: عثرنا على قرية في السودان من أجل أن نستغلها كمحطة انتقال، وفي هذه المنطقة كان لدينا خياران اثنان لنقل يهود إثيوبيا إلى إسرائيل، وكلا الخيارين كانا مخيفين جدا، وقد كانت هذه القرية بمثابة جنة عدن على الأرض.

مهمة سرية

وتابعت: تم تدشين قرية لتعليم الغوص في البحر الأحمر، واستخدمنا عمال سودانيين لإستكمال المهمة السرية، دون علمهم طبعا، وكانت طلباتنا من غذاء وماء ودواء تأتي عبر سيارات في الليل فقط، في حالة من التستر التام بعيدا عن أعين الجيش السوداني.

وقال عضو في فريق الكوماندوز البحري الإسرائيلي المشارك في العملية:

إن يهود إثيوبيا لم ينبسوا ببنت شفة، سواء حين وصولهم إلى الشاطئ، أو عند دخولهم القوارب المطاطية، أو حتى خلال مرحلة الإبحار.

وتابع: "رجال الموساد عاشوا أربع سنوات في قلب دولة معادية هي السودان، حيث عملوا داخل قرية، وقد خاطروا بأنفسهم وحياتهم، من أجل أن يأتوا بيهود إثيوبيا (من رجال ونساء وأطفال ومسنين) إلى إسرائيل، لأن جلبهم كان يعني تحقيقا لحلم إسرائيلي".