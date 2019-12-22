"جاهزة للعمل العسكري"... السعودية تعلن إنشاء قيادة عسكرية موحدة لدول الخليج

وقعت الحكومة السعودية، اليوم الأحد، اتفاقا مع الأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي، بشأن إقامة مقر القيادة العسكرية الموحدة لدول مجلس التعاون في الرياض.

يتبع...

— وزارة الخارجية 🇸🇦 (@KSAMOFA) December 22, 2019

​وأكد قائد القيادة العسكرية الموحدة، الفريق ركن الدكتور عيد الشلوي، في تصريحات مع قناة "العربية"، أن "طموح دول الخليج إيجاد قوات عسكرية مشتركة جوية وبرية وبحرية، بالإضافة إلى قوات دفاع جوية".

وأوضح أنه كخطوة أولى، تم إنشاء مقر القيادة الموحدة الرئيسي في الرياض، مرتبطة بها قوات درع الجزيرة وكذلك المركز الجوي والدفاع الجوي، ومركز القيادة البحري.