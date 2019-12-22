الجيش السوري يواصل تقدمه ويحرر 6 قرى أخرى في معرة النعمان

وقضى الجيش السوري على آخر تجمعات الإرهابيين في قرى ومزارع الحراكي والقراطي وتحتايا والبرج وتل الحمصي وفروان بريف معرة النعمان الشرقي وذلك بعد أقل من 24 ساعة من تطهيرها 6 قرى في المنطقة ذاتها.

وواصلت وحدات من الجيش عملياتها ضد تجمعات الإرهابيين وتحصيناتهم في قرى منطقة معرة النعمان وتمكنت من تطهير قرى ومزارع الحراكي والقراطي وتحتايا والبرج وتل الحمصي و فروان إلى الشرق من المدينة بعد القضاء على أعداد من الإرهابيين وتدمير أسلحة وعتاد كان بحوزتهم، وفق ما ذكرت وكالة "سانا".

وباشرت عناصر الهندسة على الفور بتمشيط مداخل القرى وتطهير بساتينها من مخلفات الإرهابيين في حين تابعت الوحدات العسكرية تقدمها ومطاردة فلول الإرهابيين باتجاه قرية التح إلى الجنوب الشرقي من مدينة معرة النعمان.

وطهرت وحدات الجيش أمس قرى أم التينة والمديرسة وبرنان ورفة وحران وقطرة في ريف إدلب الجنوبي الشرقي بعد تدمير مقرات الإرهابيين وتحصيناتهم والقضاء على أعداد كبيرة منهم.