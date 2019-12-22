الخارجية اليمنية: اتفاق الرياض وجد للحفاظ على شكل الدولة ووحدتها وليس تفتيتها

أكد وزير الخارجية اليمني، محمد الحضرمي، اليوم الأحد، أن الهدف من اتفاق الرياض الموقع بين الحكومة الشرعية والمجلس الانتقالي الجنوبي، الحفاظ على الدولة اليمنية وأمنها واستقرارها وسلامة ووحدة أراضيها وليس تغيير شكلها.

القاهرة– سبوتنيك. وقال الحضرمي، في تغريدة على حساب الخارجية اليمنية على تويتر، إن "اتفاق الرياض أتى لتوحيد الصفوف وليس تشطيرها. أتى لمواجهة الحوثي ولم يأت لتغذية أي مشاريع تشطيرية"، في إشارة إلى المجلس الانتقالي الجنوبي، مضيفا"اتفاق الرياض ليس منصة عبور بل هو خطوة هامة لاستعادة الدولة اليمنية".

كما أشار الحضرمي"الاتفاق خرج بملفات سياسية وعسكرية على خطى استعادة دولتنا، فنحن أصحاب الأرض وسنشارك في كل المواقع والمواقف،... ، ونؤكد أن الدولة القادمة ليست دولة إقصاء وتهميش، بل هي دولة للجميع".

#الحضرمي: اتفاق الرياض لم يأت لتغيير شكل الدولة، بل اتى للحفاظ عليها وعلى أمنها واستقرارها وسلامة ووحدة أراضيها. اتفاق الرياض اتى لتوحيد الصفوف وليس تشطيرها، اتى لمواجهة الحوثي ولم يأت لتغذية أي مشاريع تشطيرية. أتفاق الرياض ليس منصة عبور بل هو خطوة هامة لاستعادة الدولة اليمنية. — وزارة خارجية الجمهورية اليمنية (@yemen_mofa) December 22, 2019

وتأتي تغريدة الحضرمي عقب تصريحات لرئيس المجلس الانتقالي الجنوبي عيدروس قاسم الزُبيدي، أمس السبت، خلال اجتماع للقيادة المحلية للمجلس في عدن، قال فيها إن "اتفاق الرياض محطة تاريخية توجت بتحقيق الاعتراف بالمجلس والجنوب وقضيته، ليبدأ شعب الجنوب مرحلة جديدة من النضال، من خلال المشاركة في المحافل الدولية ليتجاوز الجنوب بالتالي مرحلة الإقصاء التي عانى منها خلال الفترة الماضية، وذلك على طريق تحقيق هدف التحرير والاستقلال واستعادة الدولة".

وشدد الزُبيدي "علينا الآن أن نستعيد مؤسساتنا حتى نحقق الحلم المنشود في استعادة الدولة".

يذكر أن الحكومة اليمنية وقعت مع المجلس الانتقالي الجنوبي، برعاية سعودية في الخامس من تشرين الثاني/نوفمبر المنصرم، اتفاق الرياض لإنهاء التوتر والتصعيد العسكري بين الحكومة اليمنية وقوات المجلس الانتقالي المدعومة من الإمارات على خلفية سيطرة قوات المجلس على العاصمة المؤقتة عدن، وهو ما قد يساعد في التقدم في مشاورات الحل النهائي بحسب العديد من الخبراء.