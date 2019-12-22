السعودية تكشف تفاصيل حول ما حدث من الوافد السوداني لينقض النمر عليه

أصدرت أمانة منطقة الرياض، اليوم الأحد، بيانا توضيحيا رسميا، حول واقعة افتراس نمر شخصا بحديقة الحيوان في حي الملز أمس السبت.

وأوضحت "أنه في تمام الساعة العاشرة والنصف من صباح أمس السبت 24 ديسمبر/ كانون الأول، وأثناء تأدية الحراسات الأمنية مهام عملهم في تغطية الأسوار الخاصة بحظيرة "النمر البنغالي"، ألقى أحد الزوار بنفسه إلى داخل الحظيرة مستخدما حبلا معه مسبقا ونزل به إلى الأسفل، بعد أن تجاوز حاجز المشاهد، إذ تمت مهاجمته من قبل أنثى النمر".

إشارة إلى الفيديو المتداول لحادثة حديقة الحيوان بالملز..

#أمانة_منطقة_الرياض توضح.. pic.twitter.com/4FWgG9n5lD — أمانة منطقة الرياض (@Amanatalriyadh) December 22, 2019

وتابع البيان: "وعليه، تم إبلاغ الحديثة من قبل الحراسات الأمنية، مما استوجب تدخل فريق العمل بالحديقة، وذلك بإطلاق طلقتين مخدرة على النمر، وعلى إثر ذلك تم تخديره، وإخراج الزائر، المدعو محمد عبد المحسن، وهو سوداني الجنسية، من مواليد عام 1995، من قبل حراس الحديقة، بعد تعرضه لجروح في مواقع متفرقة في جسده، وعلى الفور تم تقديم له الإسعافات الأولية، من قبل طبيب الحديقة، حتى وصول الهلال الأحمر والدوريات الأمنية، والأدلة الجنائية لمعاينة الحادث".

نمر في حديقة الملز في #الرياض يفترس رجل اليوم العصر

لا حول ولا قوة الا بالله pic.twitter.com/WjUBXrWdVF — فيصل الشمري (@j9OjVWNf5doEb3N) December 21, 2019

واختتمت أمانة الرياض بيانها بأنه "تم نقل المصاب إلى مدينة الملك سعود الطبية، وعند سؤال الزائر عن الدافع وراء فعله، ادعى أن لديه هواية تدريب الحيوانات المفترسة".