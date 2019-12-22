ضبط كميات كبيرة من المخدرات في مناطق متفرقة في الأردن

ضبطت إدارة مكافحة المخدرات الأرنية خلال الأيام الماضية كمية كبيرة من المخدرات أثناء إجرائها لعدد من المداهمات لمروجي مواد مخدرة في محافظتي العاصمة والبلقاء.

ووجاء في بيان لمديرية الأمن العام اليوم الأحد "تمت مداهمة شخصين من مروجي المواد المخدرة في إحدى مناطق جنوب العاصمة بعد تحديد مكان تواجدهما وألقي القبض عليهما بعد محاولتهما الفرار وضبط بحوزتهما 20 كفاً من الحشيش و 16 كيساً تحوي كميات من الحبوب المخدرة، اضافة الى كمية من مادة الكريستال المخدرة"، بحسب ما ذكرت وكالة أنباء "البترا" الأردنية.

وفي مداهمة أخرى في جنوب العاصمة تم ضبط 5 كفوف من الحشيش المخدرة داخل منزل شخصين من المروجين المواد وبوشر البحث عنهما.

وفي شرق العاصمة وبعد متابعة أحد الأشخاص المشبوهين بقضايا ترويج المواد المخدرة جرت مداهمته داخل مركبته بعد أن تم التأكد من حيازته لكمية كبيرة من تلك المواد حيث القي القبض عليه، وضبط بحوزته 14 كفاً من مادة الحشيش المخدرة وكيلو غرام من مادة الحشيش الصناعي.

وفي محافظة البلقاء تم التعامل مع قضيتين القي القبض في الأولى على أحد المطلوبين بقضايا الترويج وبتفتيش منزله عثر داخله على 4 كفوف من الحشيش المخدر وكمية من الحبوب المخدرة، وفي القضية الثانية دوهمت مزرعة استخدمها شخص من جنسية آسيوية لتخزين وترويج المواد المخدرة حيث القي القبض عليه وضبط داخل المزرعة بعد تفتيشها كميات كبيرة من المواد المخدرة المعدة والمجهزة للبيع.