الحلبوسي والبارزاني يتفقان على مساعدة الشركاء في اختيار رئيس الوزراء

أعلنت رئاسة إقليم كردستان، اليوم الأحد، عن اتفاق بين رئيس البرلمان محمد الحلبوسي ورئيس الإقليم نيجرفان البارزاني على "مساعدة الشركاء" في اختيار رئيس الوزراء القادم بما يتفق مع إرادة ومطالب شعب العراق.

وأكد مكتب بارزاني في بيان أن الأخير "استقبل قبل ظهر اليوم، محمد الحلبوسي رئيس مجلس النواب العراقي، وخلال اجتماع حضره فؤاد حسين نائب رئيس الوزراء ووزير المالية العراقي، بحث الجانبان الأوضاع في العراق والمنطقة ومسألة تشكيل الكابينة الجديدة للحكومة الاتحادية العراقية ومشاريع القوانين المعروضة حاليا على مجلس النواب العراقي".

واتفقت آراء الجانبين، بحسب البيان، على "العمل المشترك من أجل العثور على طرق إيجابية لحل المشاكل بالصورة التي تلبي المطالب المشروعة وتخدم كل البلد وشعب ومكونات العراق"، كما نقل موقع "السومرية".

وختم البيان "كما اتفق الجانبان على الدعم المشترك للعملية السياسية ومساعدة الشركاء في اختيار رئيس الوزراء العراقي القادم بما يتفق مع إرادة ومطالب شعب العراق".

ويواصل المتظاهرون في بغداد، ومحافظات وسط وجنوب العراق، احتجاجاتهم للشهر الثالث على التوالي تحت المطر، وموجة البرد، ورغم استقالة رئيس الحكومة عادل عبد المهدي، مطالبين بحل البرلمان، ومحاكمة المتورطين بقتل المتظاهرين، وإجراء انتخابات مبكرة.