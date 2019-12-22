قطر تفرج عن الموقوفين من مشجعي الترجي التونسي

أفرجت السلطات القطرية اليوم الأحد عن بقية الموقوفين من مشجعي فريق الترجي الرياضي التونسي بتهمة الشغب والبالغ عددهم ثمانية أشخاص.

وبحسب بيان لوزارة الخارجية التونسية حصلت "سبوتنيك" على نسخة منه يأتي هذا الإفراج عقب مساع بذلتها سفارة تونس بالدوحة وتنسيق حثيث مع الجهات القطرية المختصة التي أبدت تفهما وحرصا على الإسراع بإجراءات التحقيق والإفراج عن هؤلاء المشجعين في إطار العلاقات الأخوية المتميزة التي تربط البلدين والشعبين الشقيقين.

وسبق للسطات القطرية أن أفرجت خلال الأيام الماضية عن أعداد أخرى من الموقوفين بعد استكمال الأبحاث معهم وسمحت لهم بالمغادرة مباشرة إلى أرض الوطن.

وما تزال مجموعة من الموقوفين على خلفية وجود شبهة تعاطي مخدرات قيد الاحتفاظ إلى حين استكمال التحقيقات مع أفرادها وتتولى مصالح سفارة تونس بالدوحة متابعة هذا الملف مع السلطات القضائية في قطر لإطلاق سراحهم وترحيلهم إلى تونس.