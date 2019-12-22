أمير الكويت يعزي الرئيس بوتين بضحايا حادث إطلاق النار قرب إدارة الأمن في موسكو

أعرب أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، للرئيس الروسي، فلاديمير بوتين عن خالص تعازيه بضحايا حادث إطلاق النار، الذي وقع قرب إدارة الأمن الفيدرالي بوسط العاصمة الروسية موسكو.

وأفادت وكالة الأنباء الكويتية (كونا)، بأن أمير الكويت بعث برقية إلى رئيس روسيا الاتحادية فلاديمير بوتين؛ أعرب من خلالها عن خالص تعازيه بضحايا حادث إطلاق النار، الذي وقع قرب إدارة الأمن الفدرالي بوسط العاصمة الروسية موسكو، قبل عدة أيام.

وتمنى أمير الكويت للضحايا الرحمة، وللمصابين سرعة الشفاء والعافية.

كما بعث ولي عهد الكويت، الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح برقية تعزية مماثلة للرئيس بوتين.

كان المركز الإعلامي لجهاز الأمن الفيدرالي الروسي أوضح للصحافيين، الخميس الماضي، أن شخصا واحدا نفذ الهجوم، ولم يتمكن من دخول مبنى الجهاز الأمني الواقع في شارع بولشايا لوبيانكا.

وأكد مصدر في وزارة الصحة الروسية لـ"سبوتنيك"، مقتل رجل أمن، وإصابة عنصرين آخرين من عناصر جهاز الأمن الفيدرالي بإصابات خطيرة.

وقال مصدر أمني، إن "مجهولا فتح النار بالقرب من مبنى هيئة الأمن الفدرالي الروسي وسط موسكو"، مضيفا بأنه "تم تحييد المجرم ويجري التعرف على هويته".