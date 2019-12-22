السفارة الليبية في القاهرة تستأنف العمل بالقسم القنصلي

أعلنت السفارة الليبية في القاهرة، اليوم الأحد، استئناف العمل بالقسم القنصلي والملحقية الصحية والملحقية الثقافية.

وذكر موقع "ليبيا الأحرار" أن السفارة أكدت تأجيل استئناف العمل بالسفارة إلى حين الانتهاء من إجراء الصيانة اللازمة لبعض مرافقها واتخاذ التدابير الأمنية اللازمة لحمايتها.

وكانت السفارة الليبية في العاصمة المصرية قد أعلنت، في 15 ديسمبر/ كانون الأول الجاري، تعليق جميع أعمالها، بسبب ظروف أمنية.

وقالت السفارة الليبية في بيان صحفي عبر صفحتها الرسمية بموقع "فيسبوك" إن "سفارة دولة ليبيا بالقاهرة تعلن للسادة المواطنين الليبيين المقيمين والجالية الليبية بجمهورية مصر العربية الشقيقة أنها علقت العمل بالسفارة لظروف أمنية وذلك اعتبارا من يوم الأحد الموافق 15 كانون الأول/ديسمبر 2019 وحتى إشعار آخر".