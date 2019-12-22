تسجيل
16:26 22 ديسمبر/ كانون الأول 2019
مباشر
    بحث
    نساء سعوديات، 24 يونيو 2019

    سعوديات: قضايا "العضل" يمكن حلها في المحاكم... وإسقاط ولاية الزواج يخالف الشرع

    © AFP 2019 / FAYEZ NURELDINE
    العالم العربي
    انسخ الرابط
    0 0 0
    تابعنا عبر
    https://cdnarabic1.img.sputniknews.com/images/104279/61/1042796108.jpg
    عربي - أخبار وآراء وراديو Sputnik
    https://arabic.sputniknews.com/arab_world/201912221043830122-%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D9%82%D8%B6%D8%A7%D9%8A%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B6%D9%84-%D9%8A%D9%85%D9%83%D9%86-%D8%AD%D9%84%D9%87%D8%A7-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%83%D9%85-%D9%88%D8%A5%D8%B3%D9%82%D8%A7%D8%B7-%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B2%D9%88%D8%A7%D8%AC-%D9%8A%D8%AE%D8%A7%D9%84%D9%81-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D8%B9/

    مطالبات ودعوات بتشريعات وقوانين لإنصاف الفتيات السعوديات، خاصة فيما يتعلق بقضايا الزواج ومنعهن لعدم رغبة أولياء الأمور.

    المغردون طالبوا بإنصاف المرأة في قضايا "العضل"، والسماح لها بتزويج نفسها، ما يعني إسقاط الولاية عن الزواج.

    كلمة "عضل" تعني المنع والحجب، في حين تستخدم في السعودية للإشارة إلى "دعاوى العضل" التي ترفعها الفتيات لتزويج أنفسهن من رجال لم يحظوا بقبول أولياء أمورهن.

    وبحسب ما ذكرت صحيفة "عكاظ" السعودية، فإن قضايا العضل الواردة للمحاكم خلال السنوات الثلاث الأخيرة بلغ متوسطه "750" قضية في السنة الواحدة، فيما تصدرت منطقة مكة المكرمة المرتبة الأولى بـ29%، الرياض 24%، المنطقة الشرقية 22%.

    وكان المجلس الأعلى للقضاء في السعودية، أصدر تعليمات للمحاكم المختصة بالبت في قضايا العضل خلال 30 يوما من رفعها، مع بيان سبب التأجيل، كما لا يجوز التأجيل لذات السبب أكثر من مرة.

    خبراء اجتماع قالوا لـ"سبوتنيك"، أن ربط إسقاط الولاية عن الفتاة في الزواج بقضايا "العضل"، في غير محله، وأنه رغم وجود هذه القضايا إلا أنه لا يجب تعميمها، أو مخالفة الشرع، في حين أن القانون كفيل بحلها.

    من ناحيها قالت الدكتور لمياء البراهيم استشارية أسرية واجتماعية بالسعودية، إن قانون الولاية يتعلق في البداية بشان سفر المرأة دون قيد أو شرط، وأنه سمح للنساء من سن 21 عاما وإصدار الجواز، وتبقى الولاية بشأن الزواج.

    وأضافت في حديثها لـ"سبوتنيك"، الأحد، أن ما تبقى في الوقت الراهن من الولاية هو ولاية الزواج، وأن هناك بعض المطالبات تتعلق بإسقاط ولاية الزواج  استنادا إلى ما يروجونه عن "قضايا العضل" في الوقت الراهن.

    المرأة السعودية
    © AFP 2019 / FAYEZ NURELDINE
    "إسقاط الولاية" تثير جدلا في السعودية… ومغردون: الحملة تهدف لـ"إسقاط الحكم"
    وتوضح أن هناك محاولات دائمة لإشغال الشارع بقضايا تخص المرأة في المملكة، وأنه كان من ضمنها قيادة السيارات، وأن بعض النساء أثرن الضجة ولم يقدن السيارات حتى الآن.

    وتابعت أنه بعد كل مطالبات تحقق تظهر مطالبات أخرى، وأن المطالبات الخاصة بإسقاط الولاية على الزواج موجودة بالفعل، خاصة أن بعض الأسر لا توافق على زواج الفتيات للاستفادة من رواتبهم أو دخولهم المالية، إلا أنها ليست ظاهرة ولا يجب تعميمها.

    وأشارت إلى أن المحاكم يمكنها الفصل في قضية "العضل"، خاصة أنها تخضع لرأي فقهي، بينما يخضع السفر للأمور التنظيمية.

    وشددت على أن هناك حالات متضررة لكنها ليست الأغلبية، ولا يمكن تعميمها على المشهد ككل في السعودية.

    وأوضحت أن السماح للمرأة بالزواج دون إذن ولي أمرها يحمل بعض الخطورة، خاصة حال عدم نجاحها في الزواج وطلاقها، وكذلك إذا كان لديها بعض الأطفال.

    وأشارت إلى أن المحاكم أنصفت بعض النساء ورفضت بعض قضايا العضل، وأنه يجب مراعاة الأطر الاجتماعية، خاصة في ظل التماسك الأسري المعروف في الثقافة الشرقية.

    وترى أن سلبيات القرار أكبر من إيجابياته حال تطبيقه بالشكل الذي يروج له البعض.

    تضخيم القضية

    فيما ترى عبير النجار الناشطة الاجتماعية، إن إسقاط الولاية غير جائز من الناحية الشرعية.

    وأضافت في حديها لـ"سبوتنيك"، الأحد، أن الخلاف الدائر حول انتشار "قضايا العضل" مبالغ فيه، وأن القضاء يمكنه الفصل في تلك القضايا دون مخالفة الناحية الشرعية بإسقاط الولاية عن الفتاة في الزواج.

    استغلال الأسر للفتيات

    وفيما يتعلق بانتشار عمليات استغلال الأسر للفتيات، أوضحت النجار أن الأمر تراجع بشكل كبير في الفترات الأخيرة، خاصة بعد حصول المرأة على حقوقها ومعرفتها لكل ما يجب أن تقوم به حال وقوع مثل هذه العمليات.

    وتداول المغردون الحديث عن الكثير من الحالات، التي ظلت لفترات طويلة أمام المحاكم في قضايا "العضل"، حتى حصلن على حقوقهن.

    وطبقا لإحدى الحالات التي تطالب بإثبات عضلها فإنها عانت من والدها الذي يرفض الخُطّاب بلا مبرر حتى بلغت من عمرها 37 عاما، وأضحت فرصتها في الزواج ضئيل، بحسب عكاظ.

    كيف ترفع الفتاة قضية "عضل"

    يجرى ذلك عبر اللجوء لمحكمة الأحوال الشخصية إليكترونيا، والحضور في الموعد المحدد.

    يقوم القاضي بضبط حضور المدعية، ويتم البث في مثل هذه الدعاوى بشكل سريع بعد استدعاء ولي الأمر لمناقشته ومعرفة مبرراته وسبب امتناعه.

    انظر أيضا:

    رصده استمر 3 سنوات... الأمن اللبناني يوقف مهرب مخدرات إلى السعودية
    ماذا قالت شيرين في أول ظهور لها بعد تصريحاتها المثيرة للجدل في السعودية؟
    ميدو يسب مواطنا سعوديا... والمسؤولون في المملكة يتحركون
    إجلاء 60 سعوديا وسعودية من لبنان يوم الجمعة
    زادت الطين بلة... الفنانة المصرية شيرين تفاجئ السعوديين بتصريحات صادمة
    الكلمات الدلالية:
    قضية, قضايا, أخبار السعودية اليوم, أخبار السعودية, السعودية, السعوديات
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Facebookالتعليق بواسطة Sputnik
    الأخبار
    كل الأخبار
    كل الأخبار
    مولتيميديا
    فتيات يلتقطن صورة سيلفي خلال حفل أقيم بمناسبة رأس السنة في معهد كراسنودار الرئاسي العسكري في كراسنودار الروسية، 14 ديسمبر 2019
    بوتين يتحدث لأكثر من أربع ساعات... واختيار ملكة جمال العالم... صور الأسبوع من "سبوتنيك"
    الديمقراطيون الأمريكيون يتجنبون سبوتنيك وآر تي
    الديمقراطيون الأمريكيون يتجنبون "سبوتنيك" و"آر تي"
    إنفوجرافيك - الدول الأكثر نفوذا في 2019
    الدول الأكثر نفوذا في 2019
    تسجيل
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    Votre message a été envoyé!
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك
    تنبيهات موقع "سبوتنيك"

    تابع أخبار "سبوتنيك" من متصفحك

    الاشتراكعدم الاشتراك