"بنستناك"... رسالة إسرائيلية لمحمد صلاح

بعثت إسرائيل رسالة عاجلة إلى اللاعب المصري الدولي، محمد صلاح، في أعقاب فوزه بأحسن لاعب في بطولة العالم للأندية، التي أقيمت في قطر، الأسبوع الماضي.

ونشر أفيخاي أدرعي، المتحدث الرسمي باسم الجيش الإسرائيلي، تغريدة جديدة له على حسابه الرسمي على "تويتر"، مساء اليوم، الأحد، هنأ فيها صلاح بفوز فريقه ليفربول الإنجليزي ببطولة كأس العالم لكرة القدم للأندية 2019.

وقال أدرعي لصلاح:

كل الاحترام، وبنستناك تيجي تلعب هون في إسرائيل عن قريب!

ويشار إلى محمد صلاح، قاد فريقه للتتويج بلقب كأس العالم للأندية، عقب التغلب على فريق فلامنجو البرازيلي، بهدف دون رد، في نهائي البطولة التي استضافتها العاصمة القطرية، الدوحة، أمس السبت.

سبق وأن لعب صلاح في إسرائيل حينما كان ضمن صفوف نادي بازل السويسري، في العام 2013، أثناء مواجهة فريق مكابي تل أبيب الإسرائيلي.