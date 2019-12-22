أول تصريح لرئيس الحكومة المصرية بعد التعديلات الوزارية

أعرب رئيس الوزراء المصري الدكتور مصطفى مدبولي، عن شكره للوزراء ونواب الوزراء السابقين، الذين تركوا مناصبهم في التعديلات الوزارية الأخيرة.

وأكد رئيس الحكومة المصرية، أن "كل منهم أدى واجبه، وبذل أقصى جهده لخدمة للوطن في هذه المرحلة الدقيقة".

كما هنأ مدبولي الوزراء الجدد ونوابهم، متمنياً لهم التوفيق فى المهام الموكلة إليهم، مشدداً على أن كل مسئول في هذا الوطن يتولى المسؤولية يبني على ما أسسه من سبقوه، ولن يبدأ أحد منهم من الصفر، أو يُلغى ما نفذه من سبقوه، مضيفا أن المسؤولين في هذه المرحلة لا يهدفون سوى خدمة وطنهم، ومواطنيه.

وفي أول تصريح له عقب التعديلات الوزارية، وانضمام هيئة الاستثمار، والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، تحت إشرافه، أكد مدبولي، أن ملفات الاستثمار، وكذا الإصلاح الإداري من الملفات التي تتشابك وتتداخل فيها عمل العديد من الوزارات والجهات، ورغبة في دفع عجلة العمل والإنجاز بهما، رؤي وضعهما تحت الإشراف المباشر لرئيس الوزراء، مع إعطاء صلاحيات واسعة لعمل الهيئة العامة للاستثمار في مجال التسويق والتوسع في إنشاء المناطق الحرة والاستثمارية، مع تركيز عمل مجلس الوزراء على حل مشكلات المستثمرين التي تتداخل فيها العديد من الجهات.

وأشار إلى أنه سيتم أيضاً إعطاء مهام الإسراع بملف الإصلاح الإداري للجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، مع تخصيص ملف التحول الرقمي ليكون تحت إشراف وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.