يتعلق بدولة عربية… أول رد إسرائيلي على الجنائية الدولية

دعا وزير النقل الإسرائيلي، بتسلئيل سموتريتش، إلى اتخاذ خطوة جرئية ومفاجئة مضادة لقرار المحكمة الجنائية الدولية ضد بلاده.

وذكرت القناة العبرية السابعة، مساء اليوم، الأحد، أن وزير النقل الإسرائيلي قد طالب، وبشكل عاجل، بنيامين نتنياهو، رئيس حكومة تسيير الأعمال، بإعلان فرض السيادة الإسرائيلية على غور الأردن، ردا على قرار المحكمة الجنائية الدولية، الذي أصدرته، الجمعة الماضية.

وهاجم نتنياهو، قرار المحكمة الجنائية الدولية، بفتح تحقيق في جرائم حرب إسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

هذه هي نتيجة مباشرة لسياستنا التي تحول إسرائيل إلى قوة صاعدة في المنطقة وفي العالم.



ليس بإمكاني الإفصاح لكم عن تفاصيل جميع الخطوات التي قدتها مع رفاقي على مر السنين. أستطيع فقط أن أقول إن هذا التصريح هو نتيجة نضج اتصالات وجهود كثيرة تستأهل الصمت حاليا، وأشدد على الكلمة "حاليا". — بنيامين نتنياهو (@Israelipm_ar) December 22, 2019

وتابع رئيس حكومة الأعمال الإسرائيلية "هذه ليست الحالة في إسرائيل، الديمقراطية الوحيدة في الشرق الأوسط".

واعتبر نتنياهو أن قرار المحكمة الجنائية الدولية "ضد الشعب الإسرائيلي"، وأن المحكمة الجنائية الدولية "أصبحت سلاح في الحرب السياسية ضد الدولة".

وسبق أن أعلنت المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية في لاهاي، فاتو بنسودا، الجمعة الماضية، أنها تريد فتح تحقيق شامل في جرائم حرب محتملة في الأراضي الفلسطينية.