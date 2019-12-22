يتعلق بدولة عربية… أول رد إسرائيلي على الجنائية الدولية

وذكرت القناة العبرية السابعة، مساء اليوم، الأحد، أن وزير النقل الإسرائيلي قد طالب، وبشكل عاجل، بنيامين نتنياهو، رئيس حكومة تسيير الأعمال، بإعلان فرض السيادة الإسرائيلية على غور الأردن، ردا على قرار المحكمة الجنائية الدولية، الذي أصدرته، الجمعة الماضية.
وهاجم نتنياهو، قرار المحكمة الجنائية الدولية، بفتح تحقيق في جرائم حرب إسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
هذه هي نتيجة مباشرة لسياستنا التي تحول إسرائيل إلى قوة صاعدة في المنطقة وفي العالم.— بنيامين نتنياهو (@Israelipm_ar) December 22, 2019
ليس بإمكاني الإفصاح لكم عن تفاصيل جميع الخطوات التي قدتها مع رفاقي على مر السنين. أستطيع فقط أن أقول إن هذا التصريح هو نتيجة نضج اتصالات وجهود كثيرة تستأهل الصمت حاليا، وأشدد على الكلمة "حاليا".
وتابع رئيس حكومة الأعمال الإسرائيلية "هذه ليست الحالة في إسرائيل، الديمقراطية الوحيدة في الشرق الأوسط".
واعتبر نتنياهو أن قرار المحكمة الجنائية الدولية "ضد الشعب الإسرائيلي"، وأن المحكمة الجنائية الدولية "أصبحت سلاح في الحرب السياسية ضد الدولة".
وسبق أن أعلنت المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية في لاهاي، فاتو بنسودا، الجمعة الماضية، أنها تريد فتح تحقيق شامل في جرائم حرب محتملة في الأراضي الفلسطينية.
كل التعليقات
إظهار التعليقات الجديدة (0)