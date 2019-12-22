أعلنت اللجنة الدولية للصليب الأحمر عن أن 8 من كل 10 يمنيين، يعيشون على المساعدات، جراء الحرب المستمرة في البلاد للعام الخامس.

مشيرة إلى أن "هناك 7 من من كل 10 أشخاص في ​اليمن​ لا يمكنهم الوصول إلى أي رعاية صحية، مع معاناة 6 من كل 10 يمنيين من عدم حصولهم على ​المياه​ النظيفة، بحسب وكالة أنباء "حضرموت".

ونشر الهلال الأحمر في اليمن تغريدة على حسابه الرسمي على التويتر عرض فيها جميع الإحصائيات المأساوية للشعب اليمني.

In Yemen today:

8 out of 10 people survive on aid.

7 out of 10 people can’t access any health care.

6 out of 10 people have no clean water.

2 out of 10 people urgently need shelter.



This is a humanitarian catastrophe. pic.twitter.com/XpkucOoI33 — ICRC Yemen (@ICRC_ye) December 22, 2019

​كما أكدت منظمة العفو الدولية أن اثنين من كل 10 من سكان اليمن بحاجة ماسة إلى المأوى، ولفتت إلى أن "اثنين من كل 10 من سكان اليمن بحاجة ماسة إلى المأوى وهذه كارثة إنسانية".

واتهمت القوات اليمنية المشتركة التابعة للحكومة الشرعية، يوم الجمعة الماضي، جماعة "أنصار الله" (الحوثيين)، بمنع فريق للجنة الدولية للصليب الأحمر من الدخول إلى مدينة في محافظة الحديدة غرب اليمن.