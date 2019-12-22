مصدر ميداني: الجيش السوري يسيطر على بلدة التح الاستراتيجية بريف إدلب

دمشق - سبوتنيك. وفرض الجيش السوري اليوم الأحد سيطرته على بلدة استراتيجية بريف إدلب تمثل دفاعا حيويا لمسلحي جبهة النصرة (الإرهابي المحظور في روسيا).

وقال مصدر ميداني سوري لوكالة "سبوتنيك" إن "الجيش السوري سيطر على بلدة التح الاستراتيجية في ريف ادلب الجنوبي الشرقي"، موضحا أن القرية هي "أحد أهم معاقل مسلحي جبهة النصرة في ريف إدلب".

وتابع المصدر أن بلدة التح "هي خط دفاع أول لمسلحي جبهة النصرة في معرة النعمان إلى جانب جرجناز وحيش".