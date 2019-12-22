الجزائر.. تبون يقرر تشكيل وزارة جديدة للمؤسسات الناشئة

أعلن الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، إنشاء وزارة جديدة، ضمن أولى قراراته، التي تم اتخاذها عقب توليه منصبه رسميا.

ذكرت ذلك وكالة الأنباء الجزائرية "واج"، اليوم الأحد، مشيرة إلى الوزارة الجديدة، التي تم استحداثها خاصة بالمؤسسات الناشئة والمصغرة.

وقالت، "أعلن تبون استحداث وزارة خاصة بالمؤسسات الناشئة والمصغرة، إضافة إلى إنشاء حاضنات في جميع المدن الكبرى للجزائر، مشيرة إلى أن ذلك جاء خلال افتتاح الطبعة الـ28 لمعرض الإنتاج الوطني".

ولفتت "واج" إلى قول عبد المجيد تبون: "سنعمل على استحداث أكبر عدد من الحاضنات على مستوى المدن الكبرى للبلاد، التي ستكون تابعة لوزارة المؤسسات الناشئة والمصغرة".

يذكر أن تبون أطلق وعودا، خلال حملته الانتخابية، وخلال خطاب تنصيبه، بأن يولي اهتماما كبيرا بالجانب الاقتصادي.

وأعلن المجلس الدستوري الجزائري، يوم 16 ديسمبر/ كانون الأول، فوز عبد المجيد تبون بانتخابات الرئاسة الجزائرية.