وزير الخارجية السعودي يزور معهد "سعود الفيصل" للدراسات الدبلوماسية

قال وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان، إنه التقى، اليوم الأحد، مجموعة من الشباب الدبلوماسيين بمعهد سعود الفيصل.

وكتب على "تويتر": "التقيت، اليوم، نخبة من شبابنا الدبلوماسيين الدارسين بمعهد سعود الفيصل للدراسات الدبلوماسية"، مضيفا: "أسعدني ما لمسته فيهم من ثقة وطموح، وأسأل الله لهم التوفيق والنجاح".

التقيت اليوم نخبة من شبابنا الدبلوماسيين الدارسين بمعهد سعود الفيصل للدراسات الدبلوماسية، وأسعدني ما لمسته فيهم من ثقة وطموح، اسأل الله لهم التوفيق والنجاح pic.twitter.com/7GXOPNcz3C — فيصل بن فرحان (@FaisalbinFarhan) December 22, 2019

ونشرت وزارة الخارجية السعودية، على "تويتر": رئيس مجلس إدارة معهد الأمير سعود الفيصل للدراسات الدبلوماسية، يلتقي وفدا من طلبة دبلوم المعهد".

وقالت: "التقى وزير الخارجية شباب المعهد، بحضور الدكتور عبد الله بن حمد، مدير المعهد".